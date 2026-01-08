Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»

Την ώρα που τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή ανέφεραν πως ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, τα πάνω έρχονται κάτω για ακόμη μια φορά.

Ο πρόεδρος της ομάδας της Αργεντινής, με δήλωσή του στο «TyC Sport» ξεκαθαρίζει πως η μοναδική πρόταση των «πράσινων» έχει απορριφθεί! Ο Χοσέ Μανσούρ, τόνισε παράλληλα πως έχει συμφωνήσει με την Ρίβερ Πλέιτ και θέλει να συνεργαστεί μαζί της, τη στιγμή που δε θέλει να κάνει το ίδιο με άλλες ομάδες. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα διευκρίνισε πως δεν υπάρχει πρόταση 7 εκατ. ευρώ για το 50% του παίκτη. Συμπληρώνοντας πως ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να αγωνιστεί στη Ρίβερ Πλέιτ. Έτσι η κατάσταση μοιάζει να περιπλέκεται αρκετά.