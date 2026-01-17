Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο πρόεδρος της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο

Ο Ιταλός παράγοντας βρισκόταν στον προεδρικό θώκο από το 2019 και κατά τη διάρκεια της θητείας του οι «βιόλα» έφτασαν δύο φορές στον τελικό του Conference League.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωση της η Φιορεντίνα. Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι «βιόλα»:

«Το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη του, και η Φιορεντίνα έγινε δική του πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ρόκο ανέλαβε την ομάδα των Βιόλα και άρχισε να αγαπά τους οπαδούς της, τα χρώματά της και την πόλη της Φλωρεντίας. «Φωνάξτε με Ρόκο», έλεγε απλά σε όλους, με την εξαιρετική του ενσυναίσθηση.

Και ήταν πάντα κοντά στη Φλωρεντία και τους Φλωρεντινούς, στην καθημερινότητά τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της έκτακτης ανάγκης της Covid, όταν η καμπάνια «Forza e Cuore» διέθεσε σημαντικές δωρεές στα νοσοκομεία της πόλης.

Το Rocco B. Commisso Viola Park , το σπίτι της Φιορεντίνα, θα φέρει για πάντα το όνομά του. Ένα ανεξίτηλο σημάδι στοργής και της επιθυμίας να κοιτάξει το μέλλον των νέων. Τα δικά του αγόρια που μεγάλωσαν στην ακαδημία νέων, κερδίζοντας τρόπαια νέων και συνεχίζοντας το ταξίδι τους στις πρώτες ομάδες ανδρών και γυναικών της Φιορεντίνα.

Υπό την καθοδήγησή του, η Φιορεντίνα έφτασε σε δύο τελικούς Conference League και σε έναν τελικό Coppa Italia».

