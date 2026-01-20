Παράνοια στο Ντακάρ: Η Σενεγάλη υποδέχθηκε τους Πρωταθλητές Αφρικής! – Δείτε βίντεο
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Ντακάρ της Σενεγάλης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου υποδέχθηκε τους Πρωταθλητές Αφρικής.
Η Σενεγάλη, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, κερδίζοντας 1-0 το Μαρόκο σε έναν επεισοδιακό τελικό.
Οι Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας τους και την Τρίτη (20/01) τους επιφύλασσαν μια μοναδική υποδοχή στην πατρίδα!
Ο Σαντιό Μανέ κι οι συμπαίκτες του επιβιβάστηκε σε διώροφο πούλμαν και παρέλασαν στους δρόμους του Ντακάρ, έχοντας φυσικά μαζί τους και το βαρύτιμο τρόπαιο!
Οι δρόμοι της πρωτεύουσας «βούλιαξαν» από τον κόσμο, ο οποίος τους χάρισε μια μοναδική αποθέωση, με τον Μανέ, φυσικά, να έχει την τιμητική του. Άλλωστε, ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που επέμεινε να παραμείνει η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο και να μη φύγει από τον τελικό με το Μαρόκο, μετά το πέναλτι που κέρδισαν οι διοργανωτές στις καθυστερήσεις.
Η επιμονή του Μανέ δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς η Σενεγάλη κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη νίκη στην παράταση.