Παράνοια στο Ντακάρ: Η Σενεγάλη υποδέχθηκε τους Πρωταθλητές Αφρικής! – Δείτε βίντεο

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Ντακάρ της Σενεγάλης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου υποδέχθηκε τους Πρωταθλητές Αφρικής.

Newsbomb

Παράνοια στο Ντακάρ: Η Σενεγάλη υποδέχθηκε τους Πρωταθλητές Αφρικής! – Δείτε βίντεο
AP Photo/Misper Apawu
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σενεγάλη, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, κερδίζοντας 1-0 το Μαρόκο σε έναν επεισοδιακό τελικό.

Οι Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας τους και την Τρίτη (20/01) τους επιφύλασσαν μια μοναδική υποδοχή στην πατρίδα!

Ο Σαντιό Μανέ κι οι συμπαίκτες του επιβιβάστηκε σε διώροφο πούλμαν και παρέλασαν στους δρόμους του Ντακάρ, έχοντας φυσικά μαζί τους και το βαρύτιμο τρόπαιο!

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας «βούλιαξαν» από τον κόσμο, ο οποίος τους χάρισε μια μοναδική αποθέωση, με τον Μανέ, φυσικά, να έχει την τιμητική του. Άλλωστε, ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που επέμεινε να παραμείνει η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο και να μη φύγει από τον τελικό με το Μαρόκο, μετά το πέναλτι που κέρδισαν οι διοργανωτές στις καθυστερήσεις.

Η επιμονή του Μανέ δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς η Σενεγάλη κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη νίκη στην παράταση.

SENEGAL
0103
Πηγή: AP Photo/Misper Apawu
SENEGAL
0203
Πηγή: AP Photo/Misper Apawu
SENEGAL
0303
Πηγή: AP Photo/Misper Apawu

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο κτίριο στην Καλλιθέα - Διακοπή κυκλοφορίας στην Δοΐράνης

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ», λέει φίλος της

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκαν τα «μαχαίρια» στο ΠΑΣΟΚ με βολές κατά Ανδρουλάκη ενόψει του συνεδρίου

20:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δραματική μείωση των γερμανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ - Μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Βερολίνου η Κίνα

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Κωνσταντέλιας, αμφίβολος με Μπέτις - Επέστρεψε ο Μεϊτέ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν φθάνει στο Νταβός: «Το τέλος της νέας τάξης πραγμάτων;»

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική φυγή κατοίκων από το Κίεβο - Τα μισά κτίρια δεν έχουν θέρμανση λόγω ρωσικών πληγμάτων

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Άμπου Ντάμπι αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

20:18ΚΑΙΡΟΣ

Σε πλήρη ετοιμότητα η χώρα λόγω κακοκαιρίας - Κλειστά σχολεία, ισχυρά φαινόμενα και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Ναν και Γκριγκόνις η αποστολή των γηπεδούχων

20:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Διαμαρτυρία για Mercosur (Βίντεο)

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πάρκαρε μπροστά σε κάδο απορριμμάτων και του πέταξαν τα σκουπίδια στο αυτοκίνητο

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 20:00 στον Λευκό Οίκο - Αν δεν ήμουν εγώ «το ΝΑΤΟ θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας»

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πως θα λειτουργήσει αύριο το Δημόσιο - Τι θα γίνει με τα ραντεβού

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο, παρά τους φόβους για κατασκοπεία

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Διαμαντοπούλου - Δούκα για τη διαρροή της ομιλίας του στην ΚΟΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Νάξο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην Πορτάρα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πως θα λειτουργήσει αύριο το Δημόσιο - Τι θα γίνει με τα ραντεβού

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ