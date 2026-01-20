Παράνοια στο Ντακάρ: Η Σενεγάλη υποδέχθηκε τους Πρωταθλητές Αφρικής! – Δείτε βίντεο

Η Σενεγάλη, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, κερδίζοντας 1-0 το Μαρόκο σε έναν επεισοδιακό τελικό.

?? Incredible scenes in the streets of Dakar as the people of Senegal celebrate their AFCON 2025 victory, with the trophy coming home??? pic.twitter.com/ZJHKbU2Nbd — J LINKS BYK (@iam_ailes) January 20, 2026

Οι Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας τους και την Τρίτη (20/01) τους επιφύλασσαν μια μοναδική υποδοχή στην πατρίδα!

Ο Σαντιό Μανέ κι οι συμπαίκτες του επιβιβάστηκε σε διώροφο πούλμαν και παρέλασαν στους δρόμους του Ντακάρ, έχοντας φυσικά μαζί τους και το βαρύτιμο τρόπαιο!

Sadio Mane leads the trophy lift as the parade swept through the streets of Dakar. ??? pic.twitter.com/FkssoTxKjf — Dean Ammi (@AlgerianFooty) January 20, 2026

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας «βούλιαξαν» από τον κόσμο, ο οποίος τους χάρισε μια μοναδική αποθέωση, με τον Μανέ, φυσικά, να έχει την τιμητική του. Άλλωστε, ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που επέμεινε να παραμείνει η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο και να μη φύγει από τον τελικό με το Μαρόκο, μετά το πέναλτι που κέρδισαν οι διοργανωτές στις καθυστερήσεις.

?? Thousands of Senegal fans celebrated their AFCON win at the African Renaissance Monument in Dakarpic.twitter.com/SdTh1324kD — COPA90 (@Copa90) January 20, 2026

Η επιμονή του Μανέ δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς η Σενεγάλη κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη νίκη στην παράταση.

01 03 Πηγή: AP Photo/Misper Apawu 02 03 Πηγή: AP Photo/Misper Apawu 03 03 Πηγή: AP Photo/Misper Apawu

