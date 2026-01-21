Κριστιάνο Ρονάλντο: Συναγερμός στην Πορτογαλία! Νεαρός έβαλε φωτιά στο άγαλμα του «CR7» (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη γενέτειρα του «CR7».

Ένας νεαρός άνδρας περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό κι έβαλε φωτιά στο μπρούτζινο άγαλμα του Πορτογάλου «σταρ». Μάλιστα, κατέγραψε την απαράδεκτη ενέργεια του σε βίντεο, το οποίο «ανέβασε» στα social media.

Στο σχετικό βίντεο, ο δράστης εμφανίζεται να ανάβει τη φωτιά στο ομοίωμα και στη συνέχεια να χορεύει προκλητικά μπροστά στις φλόγες υπό τους ήχους δυνατής μουσικής, πριν αποχωρήσει όταν η ένταση της φωτιάς αυξήθηκε. Το βίντεο συνοδευόταν από ένα αινιγματικό και επιθετικό μήνυμα: «Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση του Θεού».

Το κίνητρο πίσω από αυτήν την ενέργεια παραμένει ασαφές. Μολονότι οι φλόγες τύλιξαν προσωρινά το άγαλμα, έσβησαν σχετικά γρήγορα και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν προκλήθηκαν μόνιμες ζημιές.

Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν πως ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης του, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο γνωστό από παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

Δείτε το βίντεο με τον νεαρό να βάζει φωτιά στο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Instagram user 'zaino.tcc.filipe' filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo's statue outside the CR7 Museum in Funchal.



Madeira's PSP (Public Security Police) says it is "trying to identify the perpetrator of the crime of damage." pic.twitter.com/A1GIuMszpQ — foot.mundo (@_footmundo) January 20, 2026

