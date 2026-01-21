ΠΑΟΚ: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα» - Όσα είπε ο Λουτσέσκου για Κωνσταντέλια

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε στην κατάσταση των Γιάννη Κωνσταντέλια και Σουαλιό Μεϊτέ.

«Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός», τόνισε ο Λουτσέσκου για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ενώ για τον Γάλλος επεσήμανε: «έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να αγωνιστεί από την αρχή».

Ο Τσιφτσής, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι ο ΠΑΟΚ είναι φτιαγμένος για να ανταποκρίνεται στα δύσκολα παιχνίδια και στις μεγάλες προκλήσεις.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα και συγκεκριμένα οι Κωνσταντέλιας και Μεϊτέ κι αν υπάρχουν άλλα ονόματα που προκαλούν προβληματισμό: «Σήμερα θα δούμε και για τους δύο. Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο Ντέλιας δεν θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ελπίζουμε να είναι στον πάγκο για να μας βοηθήσει και ο Μεϊτέ έχει καλές πιθανότητες να αγωνιστεί. Ο Ζίβκοβιτς είναι πολύ καλά, προπονήθηκε. Ο Ντεσπόντοβ μετά από καιρό έκανε την κανονική προπόνηση, είναι ΟΚ. Ο Λόβρεν έχει αποκτήσει ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Εκτός είναι ο Ιβάνουσετς και ενδεχομένως να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια, τους τραυματισμούς και πόσο δύσκολο είναι γι’ αυτόν: «Είναι δύσκολο να απαντήσω στην ερώτησή σας. Η ομάδα πάει καλά, έχει καλή φόρμα, ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Τώρα που έρχονται οι άλλοι ποδοσφαιριστές, έχουμε παραπάνω επιλογές. Οι ποδοσφαιριστές προπονούνται καλά, δεν κάνουμε προπονήσεις μαζί όλοι πολλές φορές λόγω του προγράμματος. Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα όσο επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές».

Για το αν είναι παγίδα ότι η Μπέτις έρχεται με πολλές απουσίες αλλά στο πρωτάθλημα παίρνει αποτελέσματα: «Όταν συμμετέχεις σε τόσες διοργανώσεις και έχεις τόσα ματς δεν έχει νόημα να μιλάς για απουσίες της ομάδας. Κι εμείς είχαμε μια περίοδο με πολλούς παίκτες εκτός. Όταν θες να είσαι ανταγωνιστικός θα πρέπει να προσπερνάς τις δυσκολίες. Η Μπέτις είναι μια ομάδα ποιοτική που μπορεί να αναπληρώσει τα κενά της, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λέει κάτι. Παίζει ανταγωνιστικά παιχνίδια κάθε δύο με τρεις ημέρες».

Για την εξέλιξη που βλέπει στο γκρουπ και τον ικανοποιεί περισσότερο, κι αν είναι αυτό η ένταξη νέων ποδοσφαιριστών: «Είμαι ικανοποιημένος πρώτα απ’ όλα γιατί σε ένα δύσκολο πρόγραμμα έχουμε καταφέρει να είμαστε μέσα σε τρεις διοργανώσεις. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις κάθε τρεις ημέρες και να νικάς, αλλά και να αλλάζεις διοργανώσεις.

Είμαστε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, έχοντας το πιο δύσκολο πρόγραμμα στο Κύπελλο, είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα με τρεις διεκδικητές και στο Europa League έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όλα αυτά τα καταφέραμε με ένα βαρύ καλεντάρι, αλλά ξεπερνώντας τραυματισμούς και ιώσεις. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι η προσέγγιση που έχουμε, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει κάθε παιχνίδι όπως πρέπει.

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η προσπάθεια των παικτών ήταν πάνω από το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Κερδίσαμε κάποιους νέους παίκτες σε ηλικία, αλλά είχαμε και κάποιους παίκτες που αποτέλεσαν τον πυλώνα αυτής της προσπάθειας και δεν τραυματίστηκαν. Υπάρχει ικανοποίηση για την προσπάθεια που γίνεται και δεν έχει καρπούς».

Για το πώς είναι να έχει δικό του τραγούδι: «Τι να πω; Αυτό είναι για να το απολαύσετε εσείς. Για να γελάσετε. Για εμένα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και η κύρια είναι το αυριανό παιχνίδι».

Οι δηλώσεις του Αντώνη Τσιφτσή

Για το πως προετοιμάζεται η ομάδα και πως είναι μετά από ένα διάστημα δύσκολων αγώνων και ιώσεων: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετά προβλήματα με αυτό το θέμα, αλλά είμαστε σε καλή περίοδο. Έχουμε αναλύσει τον αντίπαλο με τον προπονητή, έχουμε εστιάσει στα θετικά και στα αρνητικά του. Πιστεύω πως θα είμαστε 100% έτοιμοι για να ανταποκριθούμε στον αγωνιστικό χώρο σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα».

Για τον χαρακτήρα που βγάζει ο ΠΑΟΚ φέτος στα μεγάλα παιχνίδια: «Η ομάδα αυτή βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα παιχνίδια και όταν δεν είναι καλή η περίοδος. Είχαμε τρία δύσκολα ματς σερί, κάναμε 3/3 και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είμαστε αυτή την στιγμή σε καλή κατάσταση».

Για την αμυντική βελτίωση του ΠΑΟΚ: «Ένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο 60ο λεπτό, για μένα ο στόχος μου είναι να μην δέχεται η ομάδα γκολ. Έχουμε βελτιωθεί πολύ στο αμυντικό κομμάτι, δεν δεχόμαστε εύκολα φάσεις όπως στην αρχή της σεζόν και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτό. Είναι σημαντικό να μην δεχόμαστε γκολ και να κερδίζουμε».

Για τον εσωτερικό ανταγωνισμό φέτος στους τερματοφύλακες και για την δική του σεζόν μέχρι τώρα: «Δεν κοιτάζω τα στατιστικά, εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζουμε. Είτε παίζω εγώ, είτε άλλος τερματοφύλακας με ενδιαφέρει η νίκη πρώτα. Έχουμε ένα υγιή ανταγωνισμό στο γκρουπ των τερματοφυλάκων. Ο Γίρι είναι ένας τερματοφύλακας με τεράστια εμπειρία, κάθε μέρα μας δείχνει πράγματα και πρέπει να τα ακούμε. Δουλεύουμε πολύ καλά, όπως είδατε και ο Μοναστηρλής μπήκε με τον Ατρόμητο και έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

