Μπενίτεθ: «Έχουμε την αυτοπεποίθηση πως μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για το καθοριστικό ματς με την Φερεντσβάρος στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να σηκώσει κεφάλι μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Φερεντσβάρος της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Για τη σημασία του αγώνα με τη Φερεντσβάρος και τα στοιχεία που περιμένει να βγάλουν οι παίκτες του στο γήπεδο: «Είναι σημαντικό ματς για εμάς. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για κάθε διοργάνωση. Είμαστε συγκεντρωμένοι, τώρα έχουμε το Europa League απέναντι σε καλή ομάδα με καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει να είμαστε στο 100%, ώστε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Το σημαντικό είναι να επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Μου άρεσε η απάντηση του Πελίστρι στη σχετική ερώτηση, διότι δεν είχαμε μιλήσει πριν για αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Απαιτείται σκληρή δουλειά, για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη περίοδο που βρισκόμαστε».

Για το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του απέναντι στη Φερεντσβάρος, στον δρόμο για το καλό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία: «Έχουμε κάνει ανάλυση του αντιπάλου. Είναι καλή ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή μπάλας και να πιέσει τον αντίπαλο ψηλά ώστε να κάνει λάθη. Έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που θα μας βάλει ο αντίπαλος».

Για την αγωνιστική ταυτότητα που επιχειρεί να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός και τη δική του οπτική γωνία για το που βρίσκεται η ομάδα στο κομμάτι αυτό: «Αυτό εξαρτάται από τους παίκτες που είχαμε και θα έχουμε. Μόλις η μεταβατική περίοδος ολοκληρωθεί, θα αποφασίσουμε πώς ακριβώς θα προσαρμόσουμε την τακτική μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε περίπου τρεις μήνες στην ομάδα και έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει αποτελέσματα. Είναι δύσκολο να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις, υπό αυτές τις συνθήκες. Για εμένα το κύριο σημείο είναι η ισορροπία στο παιχνίδι. Ιδανικά, θα ήθελα να παίξουμε σε υψηλό ρυθμό, να έχουμε ευελιξία, να έχουμε κατοχή της μπάλας όποτε πρέπει και να κερδίζουμε άμεσα την μπάλα».

Για τις δύο μεταγραφικές απώλειες της Φερεντσβάρος και πώς επηρεάζουν το πλάνο του: «Αναλύσαμε τον αντίπαλο και πώς παίζει. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε μία μικρή λίστα παικτών για την Ευρώπη και θεωρούμε πώς όλα εξαρτώνται από τους παίκτες που έχουμε εμείς διαθέσιμους. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε παίκτες αυτή τη στιγμή. Άρα όπως θα το διαχειριστούμε εμείς, θα το διαχειριστεί και ο αντίπαλος».

Για την άποψή του για τον Ρόμπι Κιν που τον είχε στη Λίβερπουλ παίκτη και ποια είναι η γνώμη του για τον προπονητή Κιν: «Τα πηγαίνει πολύ καλά, η ομάδα του παίζει καλό ποδόσφαιρο, τον συνάντησα πρόσφατα σε ένα συνέδριο της UEFA. Είναι καλός προπονητής, με καθαρό πλάνο και ξεκάθαρες ιδέες. Θα τα πάει πολύ καλά».

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Φακούντο Πελίστρι, με τον Ουρουγουανό να δηλώνει:

Για την ψυχολογία των παικτών μετά το 4-0 από την ΑΕΚ και ποια είναι η προσέγγιση του αγώνα με τη Φερεντσβάρος: «Ήταν ένα βαρύ χτύπημα, τώρα, όμως, ήρθαμε εδώ για να αντιμετωπίσουμε έναν άλλο αντίπαλο. Στόχος μας είναι να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να συνεχίσουμε στη διοργάνωση».

Για την απουσία του λόγω τραυματισμών για μεγάλο διάστημα και τους προσωπικούς/συλλογικούς στόχους έως το τέλος της σεζόν: «Είχα μία μεγάλη χρονική περίοδο όπου ήμουν αναγκασμένος να απέχω. Είναι δύσκολο να βλέπεις τους αγώνες απ' έξω, δίχως να μπορείς να βοηθήσεις τους συμπαίκτες του. Πλέον κοιτάζουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ημέρα με την ημέρα και σκοπός μας είναι πετύχουμε τους στόχους μας».

Για την αντίδραση που περιμένει να βγάλει αυτός και οι συμπαίκτες του για τη συνέχεια και τι έχει συζητήσει με τους άλλους παίκτες της ομάδας: «Όλοι το γνωρίζουμε, οι παίκτες είμαστε οι πρώτοι που έχουμε τη συναίσθηση και το αποδεχόμαστε. Δουλεύουμε καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Οι φίλαθλοι να ξέρουν πώς σε κάθε παιχνίδι θα μπαίνουμε με ψηλά το κεφάλι. Θα δίνουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, για να φέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει».

