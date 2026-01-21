Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»

Ο Τσέχος μέσος είναι κοντά στην μετακίνησή του στους «πράσινους», για να ενισχύσει άμεσα τη μεσαία γραμμή.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άλεξ Κραλ είναι ο μέσος που έχει ξεχωρίσει ο Ράφα Μπενίτεθ εδώ και καιρό. Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Ουνιόν Βερολίνου, για την απόκτηση του Τσέχου διεθνούς άσου. Η οποία όπως φαίνεται είναι κοντά.

Αρχικά οι Γερμανοί είχαν σημαντικές απαιτήσεις για έναν παίκτη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και το deal είναι κοντά.

Με τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει συμφωνήσει κι έτσι μόλις υπάρξει το «ΟΚ» από τις διαπραγματεύσεις των ομάδων, θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:23ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Δανίας στις δηλώσεις Τραμπ: «Θετικό» ότι αποκλείεται η βία

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττικής - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Αθήνας λόγω της έντονης βροχόπτωσης

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα» λέει μάρτυρας για τον θάνατο του λιμενικού

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλά χωριά της Λάρισας - Χωρίς προβλήματα το οδικό δίκτυο

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Euroleague ο Μπράιαν Ανγκόλα: Υπέγραψε στη Βιλερμπάν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ!

19:56ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ρίχνει «πάγο» στην εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μετά την τοποθέτηση Τραμπ για την Γροιλανδία

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Σέλλα Αχαΐας: Eπιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων - Κόλλησε το αυτοκίνητό τους στα χιόνια

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη» ο Τραμπ λέει το 84% των πολιτών - Δημοσκόπηση

19:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν για την εμφάνιση με γυαλιά «aviator» στο Νταβός

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Με big bag στον Άγιο Δημήτριο ως ανάχωμα στα νερά - Βίντεο

19:44LIFESTYLE

Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ: Επέστρεψαν στα social media μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλιση ρεμάτων στην Αττική, βυθισμένα οχήματα, 112 και κυκλοφοριακό χάος

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Έχουμε την αυτοπεποίθηση πως μπορούμε να τα καταφέρουμε»

19:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αγρίνιο: Προφυλακιστέος ο 44χρονος για την δολοφονία του κοινοτάρχη

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

19:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «θερμή» συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μιχάλη Κασάτη – Δείτε βίντεο

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλιση ρεμάτων στην Αττική, βυθισμένα οχήματα, 112 και κυκλοφοριακό χάος

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Βυθίστηκαν αυτοκίνητα στη Σπύρου Λούη - Φρεάτια ξεχείλισαν από την έντονη βροχόπτωση (Βίντεο)

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Με big bag στον Άγιο Δημήτριο ως ανάχωμα στα νερά - Βίντεο

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο λιμενικός που πήγε να δέσει σκάφος στο Παράλιο Άστρος - Τα συλλυπητήρια του Βασίλη Κικίλια

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρές πλημμύρες στην Ύδρα - Προβλήματα και ζημιές στην κυκλοφορία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ήχησε το 112 στη Γκόρυτσα -«Απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας», υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

18:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν για την εμφάνιση με γυαλιά «aviator» στο Νταβός

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα» λέει μάρτυρας για τον θάνατο του λιμενικού

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ