Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»

Ο Άλεξ Κραλ είναι ο μέσος που έχει ξεχωρίσει ο Ράφα Μπενίτεθ εδώ και καιρό. Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Ουνιόν Βερολίνου, για την απόκτηση του Τσέχου διεθνούς άσου. Η οποία όπως φαίνεται είναι κοντά.

Αρχικά οι Γερμανοί είχαν σημαντικές απαιτήσεις για έναν παίκτη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και το deal είναι κοντά.

Με τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει συμφωνήσει κι έτσι μόλις υπάρξει το «ΟΚ» από τις διαπραγματεύσεις των ομάδων, θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.