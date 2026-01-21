Παναθηναϊκός: Επισημοποιείται του Αντίνο, στη λίστα και ο Γιάγκουσιτς

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι στην Ελλάδα από το μεσημέρι της Κυριακής. Αρχές της εβδομάδας ο Αργεντινός πέρασε ιατρικές εξετάσεις και έκανε και τα καθιερωμένα εργομετρικά. Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα και έτσι η ολοκλήρωση της μεταγραφής θα έρθει και τυπικά.

Όπως συμβαίνει πάντα με τη λατινική Αμερική, οι τυπικές λεπτομέρειες δεν γίνονται γρήγορα και γι’ αυτό ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής. Αυτό θα συμβεί την Πέμπτη (22/1), με τον Αντίνο να γίνεται και επίσημα «πράσινος» μέχρι το 2030.

Πέρα απ’ τον νεαρό από την χώρα του ταγκό, ένας ακόμη ίσως μπει στη ζωή του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο νεαρός επιτελικός μέσος της Σλάβεν Μπελούπο αποκάλυψαν οι Κροάτες πως απασχολεί το «τριφύλλι». Κάτι που ισχύει, καθώς ο παίκτης είναι στην λίστα των «πράσινων».

Το προχώρησαν αρκετά κάνοντας λόγο για συγκεκριμένες προτάσεις, όμως η ουσία είναι πως υπάρχει… φωτιά στον καπνό τους. Με το θέμα του επιτελικού μέσου, είτε πρόκειται για τον Κροάτη είτε για κάποιον άλλον, να «τρέχουν» άμεσα καθώς πλέον απομένουν 15 μέρες στη μεταγραφική περίοδο. Και ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει με τον Κραλ, να πάρει αριστερό μπακ, πιθανότατα δημιουργικό χαφ και σέντερ φορ.