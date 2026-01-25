Super League 2: Δύσκολο «διπλό» η Καλαμάτα, εύκολα ο Πανιώνιος
Τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία του Β’ ομίλου – Η βαθμολογία με την οποία θα μπουν οι ομάδες στα Play Offs και τα Play Out.
Σπουδαίο «διπλό» για την Καλαμάτα στην έδρα της Σύρου. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 2-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 55ο λεπτό με τον Τσέλιο, όμως η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ο Τριμμάτης ισοφάρισε στο 63’. Το παιχνίδι έδειχνε να οδηγείται στην ισοπαλία, μέχρι τη φάση των καθυστερήσεων που έκρινε τα πάντα, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.
Ο Πανιώνιος δεν είχε πρόβλημα απέναντι στα Χανιά, επικρατώντας 3-0. Ο «Ιστορικός» άνοιξε το σκορ στο 20’ με τον Μωραϊτή, έπειτα από στημένη φάση, ενώ στο 69’ ο Βοΐλης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 89’, με τον ίδιο παίκτη να πετυχαίνει και τρίτο γκολ.
Ο Ολυμπιακός Β’ επιβλήθηκε του Αιγάλεω με 2-1. Αυτό το αποτέλεσμα κάνει τους «ερυθρόλευκους» την τέταρτη ομάδα που μπαίνουν στα Play Offs.
SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα ΠΣ 1-2
Πανιώνιος – Χανιά 3-0
Athens Kallithea FC – Ηλιούπολη 1-1
Ολυμπιακός Β΄ – Αιγάλεω ΑΟ 2-1
ΓΣ Μαρκό – Παναργειακός 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα 50
2. Πανιώνιος 43
3. ΓΣ Μαρκό 31
4. Ολυμπιακός Β΄ 27
5. Athens Kallithea 26
6. Ελλάς Σύρου 24
7. Αιγάλεω 17
8. Ηλιούπολη 15
9. Χανιά 12
10. Παναργειακός 5
Η βαθμολογία σε playoffs και play-outs του Α’ Ομίλου:
Play Offs
1. Καλαμάτα 25
2. Πανιώνιος 22
3. Μαρκό 16
4. Ολυμπιακός Β' 14
Play Outs
5. Athens Kallithea 13
6. Ελλάς Σύρου 12
7. Αιγάλεω 9
8. Ηλιούπολη 8
9. Χανιά 6
10. Παναργειακός 3