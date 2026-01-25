ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0: Το πέναλτι του Σαλσέδο έκρινε την αναμέτρηση

Κακό ματς στο Ηράκλειο χωρίς πολλές φάσεις, με τους Κρητικούς να παίρνουν επαγγελματική νίκη με το τέρμα του Σαλσέδο απ’ την άσπρη βούλα.

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0: Το πέναλτι του Σαλσέδο έκρινε την αναμέτρηση
Το… βαθμολογικό σκαρφάλωμα του ΟΦΗ συνεχίζεται. Η ομάδα της Κρήτης σε ένα κακό ματς σε γενικές γραμμές, πήρε αυτό που ήθελε κόντρα στον Λεβαδειακό. Επικρατώντας 1-0 με το γκολ-πέναλτι του Σαλσέδο, που ανεβάζει τους Ηρακλειώτες στην 9η θέση.

Η ομάδα του Κόντη έφτασε τους 18 βαθμούς κι άφησε στο -3 τον Παναιτωλικό, ενώ παράλληλα προσπέρασε Ατρόμητο και ΑΕΛ. Οι Αγρινιώτες έμειναν 12οι με 15 βαθμούς. Αυτή μάλιστα ήταν η έκτη σερί ήττα των φιλοξενούμενων.

Το ματς δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Οι φάσεις ήταν λιγοστές και όχι σπουδαίες. Ο Παναιτωλικός είχε τις καλύτερες στιγμές στο πρώτο 20λεπτο παρότι έπαιζε κλειστά. Ο ΟΦΗ προσπαθούσε να δημιουργήσει, χωρίς να το κατορθώσει με σωστό τρόπο. Τελικά μια φάση ανισορροπίας (ήταν εκτός προσωρινά ο ένας στόπερ του Παναιτωλικού) έφερε το πέναλτι για τους γηπεδούχους και το γκολ του Σαλσέδο. Από εκεί και πέρα οι όποιες προσπάθειες και των δύο ομάδων να αλλάξουν κάτι, ήταν ανούσιες. Έτσι το 1-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναιτωλικός μάλιστα έμεινε και με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σατσιά στις καθυστερήσεις.

Το φιλμ του αγώνα

10’ Ο Μανρίκε έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

15’ Ο Νους έκανε το γύρισμα, ο Σενγκέλια έπιασε τακουνάκι με τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει.

19’ Ο Κόγιτς σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Καραχάλιο και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

20’ Ο Σαλσέδο έκανε το γύρισμα, ο Νους δεν πρόλαβε την μπάλα για λίγο, με τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει.

20’ Στην αντεπίθεση ο Ματσάν, βρήκε τον Ενκολόλο που σούταρε από διαγώνια θέση, με τον Χριστογεώργο να διώχνει σε κόρνερ.

24’ Ωραία σέντρα του Νους, ο Μπόρχα με σουτ στην κίνηση δεν κατάφερε να απειλήσει.

37’ Πέναλτι για τον ΟΦΗ. Ο Κόγιτς γύρισε προσωρινά στόπερ, ο Σαλσέδο βρέθηκε στο έδαφος με τον ρέφερι να θεωρεί πως το μαρκάρισμα του παίκτη του Παναιτωλικού ήταν αντικανονικό.

40’ Γκολ 1-0: Ο Σαλσέδο ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

47’ Ο Νους πλάσαρε μέσα από την περιοχή, ο Κουτσερένκο με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα.

59’ Ο Ενκολόλο βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Αποστολάκη, διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι οι φιλοξενούμενοι χωρίς να δίνεται κάτι.

61’ Κακή απομάκρυνση της μπάλας για τους φιλοξενούμενους, στρώθηκε στον Νους, με το βολέ του τελευταίου να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

74’ Ο Νους έκανε δυνατό σουτ εντός περιοχής, με δυσκολία ο Κουτσερένκο έδιωξε σε κόρνερ.

77’ Διώξιμο του Λαμπρόπουλου, η μπάλα έφτασε στον Μλάντεν, σουτ από καλή θέση με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με δυσκολία.

90’ Ο Ενκολόλο έκανε τη σέντρα, ο Χότζα πήρε την κεφαλιά με τον Χριστογεώργο να είναι σε ετοιμότητα.

90+5’ Αρχικά δόθηκε κίτρινη στον Σατσιά για μαρκάρισμα στον Νους. Ο VAR ειδοποίησε τον διαιτητή να κάνει έλεγχο για αναβάθμιση κάρτας, κάτι που έγινε και έτσι αποβλήθηκε ο Κύπριος.

90+10’ Δυνατό σουτ του Σμυρλή εντός περιοχής, έδιωξε ο Χριστογεώργος.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Σενγκέλια – Κόγιτς, Σιέλης, Σμυρλής.

Κόκκινες: Σατσιάς (90+5’)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (52’ Μπαϊνοβιτς), Ανδρούτσος, Νους, Σενγκέλια (81’ Φούντας), Σαλσέδο (44’ Ισέκα).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (78’ Εστέμπαν), Γκράναθ, Σιέλης (67’ Μλάντεν), Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Νικολάου (68’ Σμυρλής), Κόγιτς (46’ Σατσιάς), Ενκολόλο, Μάτσαν, Άλεξιτς (89’ Χότζα).

