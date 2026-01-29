Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες των «αετόπουλων»

Οι τοπικοί σύνδεσμοι φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ενημέρωσαν σχετικά με το τελευταίο «αντίο» που θα πουν συγγενείς και φίλοι στους αδικοχαμένους οπαδούς της ομάδας. Τα παιδιά που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας και έχουν συγκλονίσει όλη την Ελλάδα.

Την Παρασκευή 30/1 στις 12:00, στο Ναό Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας ενός από τα «αετόπουλα».

Την ίδια μέρα στις 13:00 θα γίνει η κηδεία στο χωριό Αρώνας Πιερίας του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που ξεκίνησε το ταξίδι χωρίς γυρισμό από την Κατερίνη.

Το Σάββατο (31/1) στην Αλεξάνδρεια, θα βρίσκονται οι τρεις σοροί των παιδιών του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν από την πόλη της Ημαθίας και πιο συγκεκριμένα από τις 11:00 και μετά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με την εξόδιο ακολουθία να γίνεται στις 13:00.