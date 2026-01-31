Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μίγιτς οι νεοφώτιστοι στην Λεωφόρο

Ο Σεμπάστιαν Λέτο ανακοίνωσε την αποστολή της Κηφισιάς για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με ένα νέο πρόσωπο να ξεχωρίζει.

Σεμπάστιαν Λέτο
Ο κόουτς της Κηφισιάς ανακοίνωσε τις επιλογές του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η ομάδα των βορείων προαστίων έχει δύσκολη αποστολή την Κυριακή (31/01), καθώς φιλοξενείται στη Λεωφόρο από τους «πράσινους». Ο Αργεντινός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Λαρουσί, ενώ για αγωνιστικούς λόγους έμειναν εκτός αποστολής οι Χουχούμης και Μούσιολικ.

Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο επιθετικός Πάτρικ Μίγιτς, ο οποίος αναμένεται να δώσει επιπλέον λύσεις στη γραμμή κρούσης.

Παράλληλα, διαθέσιμος είναι και ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, σε αντίθεση με τον Ταβάρες που δεν βρίσκεται στις επιλογές του Λέτο για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή μετέχουν οι: Ξενόπουλος, Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Σούζα, Πόκορνι, Λάμψιας, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνες, Ρούμπεν, Αμανί, Αντονίσε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Νάναλι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Μίγιτς.

