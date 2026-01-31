Έβαλε τα κλάματα η Καπνίση: «Οι συναθλήτριές μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοί μας ξυλοκοπήθηκαν»

Η Μαρία Καπνίση της ΑΕΚ, ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της μετά τον αγώνα με τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Η αθλήτρια της Ένωσης μίλησε για το περιστατικό με την επίθεση κουκουλοφόρων κατά τη διάρκεια του ματς.

Αναλυτικά:

«Θέλω να σταθώ και με λυπεί ότι γίναμε για μια ακόμη φορά μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν και το καταγγέλλω δημόσια. Δεν γίνεται άλλο με την οπαδική βία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο να εισέρχονται τραμπούκοι και να ξυλοκοπούν όποιον θέλουν. Πλέον το μπαλάκι είναι στην πολιτεία».