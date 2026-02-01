ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Sold out η «Allwyn Arena» - «Να μην αντιμετωπίσουμε κανέναν κίνδυνο τιμωρίας»

Καρφίτσα… δεν θα πέφτει στην «Allwyn Arena» το βράδυ της Κυριακής (01/02) καθώς έγινε το sold out για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός.

Ασφυκτικά γεμάτη θα είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον αντίπαλό της έχοντας ως μοναδικό στόχο το τρίποντο, ώστε να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και με αγώνα περισσότερο από τους «ερυθρόλευκους».

Η «Allwyn Arena» θα είναι κατάμεστη, όπως ενημέρωσε επίσημα και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, η οποία καλεί τους φιλάθλους που δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο να μην προσπαθήσουν να εισέλθουν στο γήπεδο.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όσους θα βρεθούν στις εξέδρες να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας και να αποφύγουν τη χρήση κροτίδων και καπνογόνων καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ώστε το παιχνίδι να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, σήμερα Κυριακή (1/2, 21.00), οι θύρες του γηπέδου μας, θα ανοίξουν στις 18.00. Σας τονίζουμε ότι το γήπεδο απόψε θα έχει απόλυτη πληρότητα.

Εφόσον δεν είστε κάτοχοι εισιτηρίου, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να έρθετε στο γήπεδο, κάτι που ισχύει και για τα παιδιά, για τα οποία δεν έχει αγοραστεί εισιτήριο. Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο τιμωρίας. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι.

Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι αναγκαίο να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα - ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου.

Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. Πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν, σε όλα τα εντός έδρας ματς του πρωταθλήματος που έχουμε μπροστά μας.

Από τους προελέγχους δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό, αντιαθλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο. Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet».

