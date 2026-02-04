Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στο βασικό σχήμα

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν έχει τον Κωνσταντέλια, δίνει ρόλο δημιουργού στον έμπειρο μεσοεπιθετικού, ενώ τοποθετεί τον νεαρό στην κορυφή της επίθεσης.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στο βασικό σχήμα
Να πάρει αποτέλεσμα που θα του δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης, θέλει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ο «Δικέφαλος» είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και ψάχνει να το εκμεταλλευτεί στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έχει τον Κωνσταντέλια κι έτσι επιλέγει τον Πέλκα σε ρόλο δημιουργικού μέσου πίσω από τον επιθετικό.

Ο Τσιφτσής κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, με τους Κεντζιόρα – Μιχαηλίδη στα στόπερ. Οζντόεφ και Μεϊτέ στον άξονα των χαφ, με τον Πέλκα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα, με τον Μύθου κορυφή στην επίθεση.

HAVIZIWWgAAbPUQ.jpg

