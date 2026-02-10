ΑΕΚ: «Μπαίνουν τρικλοποδιές εντός και εκτός γηπέδου» - Ο Ηλιόπουλος για το παρασκήνιο στο ποδόσφαιρο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στην κοπή της πίτας παλαίμαχων της ΑΕΚ κι αναφέρθηκε στην απόφαση του να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και το έντονο παρασκήνιο που υπάρχει σε αυτό.

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων της «Ένωσης» έκοψε την πίτα του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το «παρών» έδωσε κι ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος βραβεύθηκε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τον θρυλικό Στέλιο Μανωλά.

Ο Ηλιόπουλος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην απόφαση του να εμπλακεί με το ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας ότι: «Με έλεγαν πολύ ρομαντικό, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνο λόγια πια». Επίσης, στάθηκε και στο έντονο παρασκήνιο που υπάρχει στον χώρο, τονίζας ότι: «Μπαίνουν τρικλοποδιές εντός και εκτός γηπέδου».

Όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Αν το παρελθόν έχει πράγματα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αυτό είναι κατανοητό. Όταν όμως εμπεριέχει δόξα, ινδάλματα, την Ιστορία της ΑΕΚ, όταν εμπεριέχει ανθρώπους που είναι ο ορισμός της αξιοπρέπειας. Σήμερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά που είχατε παλιά στα δικά σας χρόνια. Αυτές λοιπόν οι τύψεις, οι προβληματισμοί που υπήρχαν στα δικά σας χρόνια δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα.

Άρα αν λησμονήσουμε το παρελθόν, εσάς, τους ανθρώπους που ίδρωναν τη φανέλα με τον τρόπο που το κάνατε εσείς, είναι σαν να ξεχνάμε την Ιστορία μας. Είναι σαν να φεύγουμε και να χανόμαστε στη ζούγκλα. Είναι σαν να μπαίνουμε σε τροπικά δάση και να μην ξέρουμε που είναι το παρελθόν, το παρόν και πως θα βγούμε στο μέλλον.

Απείχα για αρκετά χρόνια από το ποδόσφαιρο. Επέστρεψα τελευταία. Πολύ μικρός θυμάμαι το παιχνίδι με τη Γιουβέντους και την ΑΕΚ που ήμουν ΑΕΚάκι σε μικρή ηλικία. Θυμάμαι κι άλλα κάποια έντονα, το γκολ του Νικολούδη το φάουλ και επέστρεψα στο ποδόσφαιρο για να δημιουργηθεί αυτό που λείπει.

Η αξιοπρέπεια, η άμιλλα και οι νίκες να είναι μέσω ευ αγωνίζεσθαι. Όταν ξεκίνησα πέρυσι κάποιοι γέλαγαν. Έλεγαν ότι είμαι πιο ρομαντικός από ό,τι πρέπει. Που θα πάμε με όλα αυτά που συμβαίνουν; Καταλαβαίνετε τι λέω. Για το σύστημα, για το πως μπαίνουν οι τρικλοποδιές εκτός γηπέδου, αλλά και εντός με πλαϊνούς τρόπους.

Σου λέει που πάει αυτός; Τι λέει; Κάθε μέρα που περνά μαθαίνουν ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Η σπίθα μπήκε και θα υπάρξει και η φλόγα, που μεγαλώνει και τότε τα πράγματα έρχονται σε μια ισορροπία. Δεν μπορεί η ανισορροπία να την υπερσκελίσει.

Η ισορροπία είναι αυτό που υπάρχει στο σύμπαν, στη γη, αυτό που ζούμε. Χωρίς ισορροπία, χωρίς ζυγαριά, κάποια στιγμή θα έρθει η καταστροφή. Τι θα κάνει η ΑΕΚ; Είπες για πρωταθλήματα, για Conference. Ας πιστεύουμε μέσα μας αυτό που θέλουμε, δεν χρειάζεται να λέμε, θα το δούμε στην πράξη. Ας πιστεύουμε αυτό που είναι για κάποιους όνειρο και όραμα. Χωρίς πολλά λόγια και βήμα βήμα θα τα ξαναπούμε τον Μάιο».

