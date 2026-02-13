Nations League: Πρεμιέρα εκτός έδρας με τη Σερβία για την Εθνική Ελλάδας

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Εθνικής ομάδας στο Nations League, όπου κληρώθηκε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Η Εθνική ομάδα θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας, κόντρα στη Σερβία, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία. Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη Γαλανόλευκη θα διεξαχθεί στη 1 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία.

Τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας στο διευρυμένο χρονικά παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από έναν αγώνα (εντός και εκτός) στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου για την Εθνική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)

Γερμανία - Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)