Asteras Aktor – Πανσερραϊκός 0-1: «Διπλό» ελπίδας για τους Σερραίους

Στον ένα βαθμό από την ομάδα της Τρίπολης ο Πανσερραϊκός, που με γκολ τον Ιβαν επικράτησε στην πόλη της Αρκαδίας – Σε πολύ δύσκολη θέση πλέον οι γηπεδούχοι, που έπαιζαν με δέκα παίκτες από νωρίς.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για τον Πανσερραϊκό, κόντρα στον Asteras Aktor που δε λέει με τίποτα να… σηκώσει κεφάλι. Οι Σερραίοι επικράτησαν 1-0 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» και μείωσαν στον 1 βαθμό τη διαφορά τους απ’ την προτελευταία θέση όπου βρίσκονται οι Αρκάδες. Και στο -6 από τη ζώνη της σωτηρίας.

Καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης, ήταν η αποβολή του Γιαμπλόνσκι στο 28’. Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν και στο τέλος του πρώτου μέρους οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με το πανέμορφο γκολ του Ιβαν.

Κάπως έτσι ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στους 15 βαθμούς, με τον Asteras Aktor να παραμένει στους 16 και βυθισμένος στον προβληματισμό.

Στο 5’ ο Λευτέρης Λύρατζης έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά, γύρισε στο ύψος του πέναλτι αλλά ο επερχόμενος Γιάννης Δοϊρανλής σούταρε άστοχα.

20 λεπτά αργότερα, ο Λύρατζης ήταν ο τελικός αποδέκτης της κούρσας του Μάριου Τσαούση, αλλά ούτε το πλασέ του πρώην μπακ του ΠΑΟΚ ήταν ικανό να απειλήσει ουσιαστικά τον Βασίλη Χατζηεμμανουήλ.

Στην καθοριστική φάση του 28’, ο Γιαμπλόνσκι σε προσπάθειά του να κόψει τον Ιγκόρ Κάλινιν, τον βρήκε από μπροστά με τις τάπες. Αρχικά ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης δεν έδειξε κάτι. Υπήρξε, όμως, παρέμβαση από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Άγγελος Ευαγγέλου), με τον Ηπειρώτη διαιτητή να αποβάλλει με απευθείας κόκκινη τον Λευκορώσο μέσο του Αστέρα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ιβάν έφυγε στην αντεπίθεση, συνεργάστηκε πρώτα με τον Άλεξ Τεϊσέιρα και μετά με τον Τσαούση και με αριστερό, έστειλε την μπάλα στο «παράθυρο» για το 0-1.

Στο 49’ ο Καλτσάς εντός περιοχής δδεν τα κατάφερε, μετά τη λανθασμένη έξοδο του Τιναλίνι.

Ο Ιβάν στο 54’ μετά από κόρνερ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα βρήκε στη ρίζα του δοκαριού από την εξωτερική πλευρά και κατέληξε άουτ.

Στο 70’ οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία. Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης έκανε έξοχη ενέργεια στα δεξιά, πραγματοποίησε το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πέρασε από τον Τιναλίνι και πάνω στη γραμμή, ο Τσιντέρα Οκό απέτυχε να τη σπρώξει στα δίχτυα.

Ο Νιγηριανός φορ προσπάθησε στο 79’ κατέβασε ωραία την μπάλα, γύρισε και σούταρε διαγώνια, αλλά αστόχησε.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Αλάγκμπε, Πομόνης – Ντε Μάρκο, Τιναλίνι, Τεϊσέιρα, Δοϊρανλής.

Κόκκινες: Γιαμπλόνσκι (28’).

ASTERAS AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Ιβανόφ (77’ Σιμόνι), Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης (56’ Σιλά), Άλχο (56’ Αλμύρας), Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Κετού (66’ Οκό), Καλτσάς (66’ Εμμανουηλίδης), Μακέντα.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (46’ Γκελασβίλι), Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (69’ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90’+2’ Καρέλης), Ιβάν (79’ Σοφιανός)

