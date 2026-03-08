Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’

Με buzzer beater πέναλτι του Χουάνπι Ανόρ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βόλος ΝΠΣ πήρε την ισοπαλία με σκορ 1-1 από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League

Newsbomb

Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άαρον Λέγια Ισέκα στο 65’ είχε βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντη που, όμως, δεν μπόρεσε να «κλειδώσει» το «τρίποντο» και να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα. Οι Θεσσαλοί μπορεί να μην κερδίζουν, αλλά με τις δυο σερί ισοπαλίες – είχε προηγηθεί το 2-2 με την ΑΕΚ – διατηρούν ελπίδες για να αποφύγουν τα Play Out.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που πήρε τον έλεγχο. Μάλιστα, στο 12’ έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όταν από χτύπημα κόρνερ, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στην οριζόντια δοκό κι έσκασε εκτός εστίας – όπως επιβεβαίωσαν κι από το VAR (Βασίλειος Φωτιάς, Αναστάσιος Σιδηρόπουλος).

Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι, με τον Ισέκα (21’) και τον Ταξιάρχη Φούντα (31’) να απειλούν την εστία του Μάριου Σιαμπάνη – ο πρώτος αστόχησε, το πλασέ του δεύτερου μπλόκαρε ο Έλληνας τερματοφύλακας. Από την άλλη, ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο με τις κινήσεις του προσπαθούσε να δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς όμως να ανησυχήσει, ουσιαστικά, τον Νίκο Χριστογεώργο.

Ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η προβολή του Λάζαρου Λάμπρου (41’) που πέρασε άουτ και η αναγκαστική αλλαγή του Μπόρχα Γκονζάλες – ο οποίος ερχόταν από τραυματισμό – ήταν ό,τι σπουδαιότερο. Στον ίδιο, καλό ρυθμό ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος. Ο Έντι Σαλσίδο έκανε ωραία ατομική ενέργεια, αλλά το σουτ του Ισέκα (53’) από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πέρασε ψηλά.

Τέσσερα λεπτά μετά έγινε φάση που… άναψε τα αίματα. Από κόρνερ του ΟΦΗ, οι γηπεδούχοι απομάκρυναν κι ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα έφυγε στην κόντρα. Προτού μπει στην περιοχή έπεσε κάτω μετά τη μονομαχία με τον Φούντα, με τον Μελέτη Γιουματζίδη να βγάζει κόκκινη κάρτα στον πρώην άσο της ΑΕΚ. Έπειτα, όμως, από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής από την Πέλλα την πήρε πίσω, καθώς στο ξεκίνημα της φάσης υπήρξε χέρι από τον παίκτη του Βόλου.

Ο Κόμπα παραλίγο, πάντως, να χριστεί σκόρερ δευτερόλεπτα προτού περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά πεσμένος και πιεζόμενος από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο σούταρε άουτ. Οι Θεσσαλοί πλησίασαν ακόμη πιο κοντά στο γκολ με τον Ουρτάδο (64’), ο οποίος πήρε την κάθετη πάσα του Χουάνπι, αλλά στο τετ-α-τετ νικήθηκε από τον Χριστογεώργο. Κι αφού δεν βρήκε ο Βόλος το γκολ, το βρήκε ο ΟΦΗ.

Ο Νίκος Μαρινάκης έκανε τη σέντρα, ο Γιάννης Κάργας απομάκρυνε με το κεφάλι, η μπάλα κόντραρε στον (συμπαίκτη του) Βασίλη Γρόσδη και στρώθηκε στον Ισέκα. Ο Βέλγος φορ σούταρε μονομιάς, η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι και πέρασε τη γραμμή του τέρματος, παρά την προσπάθεια του Σιαμπάνη, για το 0-1 στο 65’. Οι γηπεδούχοι άργησαν πολύ να μπουν ξανά στο ματς, αλλά τα κατάφεραν.

Ένα πλασέ του Γιάννη Μπουζούκη (85’) που πάντως μπλόκαρε σχετικά εύκολα ο Χριστογεώργος, φάνηκε πως θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Όχι όμως. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε σέντρα από τα δεξιά, ο Ουρτάδο πλάσαρε στην κίνηση, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Λαμπρόπουλου κι απομακρύνθηκε. Ο Γιουματζίδης δεν καταλόγισε κάτι, αλλά τον ειδοποίησαν από το VAR.

Μετά το on field review, ο διαιτητής καταλόγισε εν τέλει πέναλτι, με τον Χουάνπι να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα και να χαρίζει στον Βόλο το βαθμό της ισοπαλίας, την ύστατη κυριολεκτικά στιγμή. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου αν και παρέμεινε χωρίς νίκη μέσα στο 2026 μετά από εννέα αγωνιστικές (0-3-6), κρατήθηκε μόλις στο -1 από τον έβδομο ΟΦΗ και παρέα με τον όγδοο Ατρόμητο στους 28 βαθμούς.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (79’ Κύρκος), Χέρμανσον, Κάργας, Τζόκα (46’ Σόρια), Αμπάντα, Μπουζούκης (86’ Τσοκάνης), Κόμπα (61’ Γρόσδης), Λάμπρου (61’ Γκονζάλες), Χουάνπι, Ουρτάδο.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Γκονζάλες (44’ Μαρινάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Αποστολάκης (84’ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Σαλσίδο, Φούντας (70’ Κανελλόπουλος), Ισέκα (70’ Σενγκέλια).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Δύο σοβαρά τροχαία με 3 τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4: Σφραγίζει τη νίκη ο Κυριακόπουλος!

20:31LIFESTYLE

Οι σταρ των 90's για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - «Να μας χαίρεστε»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Ειδική χερσαία επιχείρηση για την κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των «μονομάχων» του ντέρμπι κορυφής

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Κυριακάτικο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ο επόμενος ιρανός ηγέτης δεν θα κρατήσει για πολύ» λέει ο Τραμπ - Το καθεστώς ετοιμάζει τον γιο του Χαμενεϊ, ενώ χτυπά και τη Σαουδική Αραβία

19:48ΕΛΛΑΔΑ

SKY express: Παράταση ακύρωσης πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοιραία πτώση για ηλικιωμένη γυναίκα

19:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο:  Πτώση της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’

19:11ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, το έπος του Υψώματος 731 - Η εκδήλωση του ΥΠΕΘΑ

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών μετά τον σεισμό

18:59ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μετρολογία: Η αθέατη επιστήμη που θα ορίσει τις μηχανές του μέλλοντος - Πρωτοστατεί η Κίνα

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα ελικόπτερα «Απάτσι» των ΗΑΕ καταρρίπτουν τα ιρανικά drones με τα πολυβόλα τους

18:48TRAVEL

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης: Εκεί που το ένδοξο παρελθόν «χάνεται» μέσα στην οργιώδη φύση

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από βλήμα που έπεσε σε κατοικίες

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σητεία: Στις φλόγες χορτολιβαδική έκταση

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος που πήγε με μαχαίρι σε σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα ελικόπτερα «Απάτσι» των ΗΑΕ καταρρίπτουν τα ιρανικά drones με τα πολυβόλα τους

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ο επόμενος ιρανός ηγέτης δεν θα κρατήσει για πολύ» λέει ο Τραμπ - Το καθεστώς ετοιμάζει τον γιο του Χαμενεϊ, ενώ χτυπά και τη Σαουδική Αραβία

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε λεωφορείο - Συνελήφθη ο φίλος του, έκαναν χρήση ναρκωτικών

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4: Σφραγίζει τη νίκη ο Κυριακόπουλος!

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες μετασεισμοί και ζημιές σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία σε Γερμανία και Μαγιόρκα

18:14LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο τρυφερός τερματισμός στον Ημιμαραθώνιο και το μήνυμα για τους γιους της

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Κυριακάτικο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των «μονομάχων» του ντέρμπι κορυφής

18:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής-Παναθηναϊκός AKTOR 76-74: Η ανατροπή της σεζόν και η ντροπή της σεζόν

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοιραία πτώση για ηλικιωμένη γυναίκα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από βλήμα που έπεσε σε κατοικίες

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

17:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όταν τελειώνει η άσφαλτος: Τα μυστικά και οι παγίδες της off-road οδήγησης από τον Στέφανο Αττάρτ

13:48LIFESTYLE

Το βίντεο της Finos Film για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Οι μεγάλες πρωταγωνίστριες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ