Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’

Ο Άαρον Λέγια Ισέκα στο 65’ είχε βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντη που, όμως, δεν μπόρεσε να «κλειδώσει» το «τρίποντο» και να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα. Οι Θεσσαλοί μπορεί να μην κερδίζουν, αλλά με τις δυο σερί ισοπαλίες – είχε προηγηθεί το 2-2 με την ΑΕΚ – διατηρούν ελπίδες για να αποφύγουν τα Play Out.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που πήρε τον έλεγχο. Μάλιστα, στο 12’ έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όταν από χτύπημα κόρνερ, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στην οριζόντια δοκό κι έσκασε εκτός εστίας – όπως επιβεβαίωσαν κι από το VAR (Βασίλειος Φωτιάς, Αναστάσιος Σιδηρόπουλος).

Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι, με τον Ισέκα (21’) και τον Ταξιάρχη Φούντα (31’) να απειλούν την εστία του Μάριου Σιαμπάνη – ο πρώτος αστόχησε, το πλασέ του δεύτερου μπλόκαρε ο Έλληνας τερματοφύλακας. Από την άλλη, ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο με τις κινήσεις του προσπαθούσε να δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς όμως να ανησυχήσει, ουσιαστικά, τον Νίκο Χριστογεώργο.

Ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η προβολή του Λάζαρου Λάμπρου (41’) που πέρασε άουτ και η αναγκαστική αλλαγή του Μπόρχα Γκονζάλες – ο οποίος ερχόταν από τραυματισμό – ήταν ό,τι σπουδαιότερο. Στον ίδιο, καλό ρυθμό ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος. Ο Έντι Σαλσίδο έκανε ωραία ατομική ενέργεια, αλλά το σουτ του Ισέκα (53’) από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πέρασε ψηλά.

Τέσσερα λεπτά μετά έγινε φάση που… άναψε τα αίματα. Από κόρνερ του ΟΦΗ, οι γηπεδούχοι απομάκρυναν κι ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα έφυγε στην κόντρα. Προτού μπει στην περιοχή έπεσε κάτω μετά τη μονομαχία με τον Φούντα, με τον Μελέτη Γιουματζίδη να βγάζει κόκκινη κάρτα στον πρώην άσο της ΑΕΚ. Έπειτα, όμως, από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής από την Πέλλα την πήρε πίσω, καθώς στο ξεκίνημα της φάσης υπήρξε χέρι από τον παίκτη του Βόλου.

Ο Κόμπα παραλίγο, πάντως, να χριστεί σκόρερ δευτερόλεπτα προτού περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά πεσμένος και πιεζόμενος από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο σούταρε άουτ. Οι Θεσσαλοί πλησίασαν ακόμη πιο κοντά στο γκολ με τον Ουρτάδο (64’), ο οποίος πήρε την κάθετη πάσα του Χουάνπι, αλλά στο τετ-α-τετ νικήθηκε από τον Χριστογεώργο. Κι αφού δεν βρήκε ο Βόλος το γκολ, το βρήκε ο ΟΦΗ.

Ο Νίκος Μαρινάκης έκανε τη σέντρα, ο Γιάννης Κάργας απομάκρυνε με το κεφάλι, η μπάλα κόντραρε στον (συμπαίκτη του) Βασίλη Γρόσδη και στρώθηκε στον Ισέκα. Ο Βέλγος φορ σούταρε μονομιάς, η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι και πέρασε τη γραμμή του τέρματος, παρά την προσπάθεια του Σιαμπάνη, για το 0-1 στο 65’. Οι γηπεδούχοι άργησαν πολύ να μπουν ξανά στο ματς, αλλά τα κατάφεραν.

Ένα πλασέ του Γιάννη Μπουζούκη (85’) που πάντως μπλόκαρε σχετικά εύκολα ο Χριστογεώργος, φάνηκε πως θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Όχι όμως. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε σέντρα από τα δεξιά, ο Ουρτάδο πλάσαρε στην κίνηση, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Λαμπρόπουλου κι απομακρύνθηκε. Ο Γιουματζίδης δεν καταλόγισε κάτι, αλλά τον ειδοποίησαν από το VAR.

Μετά το on field review, ο διαιτητής καταλόγισε εν τέλει πέναλτι, με τον Χουάνπι να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα και να χαρίζει στον Βόλο το βαθμό της ισοπαλίας, την ύστατη κυριολεκτικά στιγμή. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου αν και παρέμεινε χωρίς νίκη μέσα στο 2026 μετά από εννέα αγωνιστικές (0-3-6), κρατήθηκε μόλις στο -1 από τον έβδομο ΟΦΗ και παρέα με τον όγδοο Ατρόμητο στους 28 βαθμούς.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (79’ Κύρκος), Χέρμανσον, Κάργας, Τζόκα (46’ Σόρια), Αμπάντα, Μπουζούκης (86’ Τσοκάνης), Κόμπα (61’ Γρόσδης), Λάμπρου (61’ Γκονζάλες), Χουάνπι, Ουρτάδο.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Γκονζάλες (44’ Μαρινάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Αποστολάκης (84’ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Σαλσίδο, Φούντας (70’ Κανελλόπουλος), Ισέκα (70’ Σενγκέλια).