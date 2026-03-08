Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των «μονομάχων» του ντέρμπι κορυφής

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, θα κρίνει το αν θα υπάρχει συγκάτοικος της ΑΕΚ στην κορυφή. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι δύο ομάδες δίνουν το τελευταίο ντέρμπι της σεζόν, μέχρι να αρχίσουν τα πλέι οφ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινά τους «ερυθρόλευκους» με τον Νασισμέντο στο βασικό σχήμα. Ο Τζολάκης κάτω απ’ τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσο, Μπρούνο στην άμυνα. Γκαρσία και Έσε οι δύο στον άξονα των χαφ.

Νασιμέντο, Τσικίνιο και Ζέλσον Μάρτινς οι τρεις που θα δίνουν βοήθειες στον Ελ Κααμπί που θα είναι κορυφή στην επίθεση.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Ράζβαν Λουτσέσκου προτιμά τον Ιβανούσετς σε ρόλο δημιουργικού χαφ, διατηρώντας τον Χατσίδη στην ενδεκάδα. Ο Τσιφτσής κάτω απ’ τα δοκάρια, με τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα.

Ζαφείρης και Οζντόεφ στα χαφ, με τους Ζίβκοβιτς, Χατσίδη στα άκρα, ενώ ο Ιβανούσετς σε ρόλο δημιουργικού μέσου πίσω από τον Γερεμέγιεφ.