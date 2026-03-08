Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: «Τυφώνας» στη Λιβαδειά και «κλείδωσε» τα πλέι οφ

Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός στην έδρα της ομάδας της Βοιωτίας, «κλείδωσε» την Ευρώπη για την επόμενη σεζόν δύο αγωνιστικές πριν το τέλος – Ερνάντεθ, Μπακασέτας, Κοντούρης, Κυριακόπουλος οι σκόρερ των «πράσινων».

Πάρτι στην εξέδρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, πάρτι στο χορτάρι απ’ την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Οι «πράσινοι» εντυπωσίασαν στη Λιβαδειά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στον Λεβαδειακό. «Κλειδώνοντας» με το εντυπωσιακό 4-1 τη συμμετοχή στα πλέι οφ και την ευρωπαϊκή έξοδο της επόμενης σεζόν.

Το «τριφύλλι» με χιλιάδες φίλους του στην εξέδρα, αισθανόταν πως παίζει εντός έδρας. Άρχισε το ματς αφήνοντας χώρο στον Λεβαδειακό. Χωρίς να απειλείται καθόλου. Και με τη γνωστή αποτελεσματικότητα του τελευταίου καιρού, μπήκε μπροστά στο σκορ στην πρώτη μεγάλη φάση του ματς με τον Ερνάντεθ.

Στο τέλος του πρώτου μέρους ήρθε το πέναλτι πάνω στον Τετέι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μπακασέτας, για να απλοποιήσει τα πράγματα. Ο Κοντούρης πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό, ο Πεντρόσο μείωσε, αλλά ο Κυριακόπουλος έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα μιας εντυπωσιακής εμφάνισης για το «τριφύλλι».

Με τη νίκη αυτή οι «πράσινοι» μπορούν να σκεφτούν αποκλειστικά την Ρεάλ Μπέτις που ακολουθεί. Ανέβηκαν στους 45 βαθμούς και «κλείδωσαν» την συμμετοχή στα πλέι οφ των θέσεων 1-4. Από την άλλη ο Λεβαδειακός έμεινε στους 39 και θα προσπαθήσει να μείνει πέμπτος στα πλέι οφ 5-8. Θέση που οδηγεί στην Ευρώπη αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Κύπελλο Ελλάδος.

Το φιλμ του αγώνα

4’ Ο Κωστή έκανε το γύρισμα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Μπάλτσι σούταρε με την μπάλα να κοντράρει στον Κάτρη.

9’ Κόρνερ με πάσα για τους γηπεδούχους, ο Κωστή σέντραρε, ο Πεντρόσο πήρε την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

15’ Από μακριά ο Ερνάντεθ δοκίμασε το σουτ, όμως ο Λοντίγκιν μπλόκαρε.

19’ Στην κόντρα ο Λεβαδειακός με τον Όζμπολτ να σουτάρει εντός περιοχής, ο Γεντβάι έβαλε την κόντρα και έδιωξε.

27’ O Ερνάντεθ εντός περιοχής έκανε την προσποίηση και σούταρε, με τον Μάγκνουσον να βάζει την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ.

33’ Με κεφαλιά ο Τετέι βρήκε τον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός προσπάθησε να δώσει ξανά στον επιθετικό των «πράσινων», αλλά τελευταία στιγμή έδιωξαν οι αμυντικοί του Λεβαδειακού.

35’ O Μπάλτσι εκτέλεσε φάουλ, ο Παλάσιος γύρισε με το κεφάλι, ο Μάγκνουσον σούταρε απ’ το ύψος του πέναλτι, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

37’ Γκολ 0-1! Ο Καλάμπρια έκανε τη σέντρα, ο Τετέι πήρε την κεφαλιά με τον Λοντίγκιν να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση. Η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα που έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Ερνάντεθ με προβολή σκόραρε!

44’ O Τετέι βρέθηκε στο έδαφος από πάτημα του Μάγκνουσον εντός περιοχής. Ο διαιτητής αρχικά υπέδειξε επιθετικό φάουλ. Μετά από έλεγχο της φάσης, ειδοποιήθηκε από το VAR να κάνει τσεκ. Έτσι άλλαξε απόφαση και έδωσε πέναλτι υπέρ του διεθνούς στράικερ.

45+3’ Γκολ 0-2: Ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα!

50’ Γκολ 0-3: Ο Τετέι πήρε την μπάλα από λάθος διώξιμο του Τσόκαϊ, ο διεθνής στράικερ έστρωσε στον Κοντούρη που σούταρε με την μπάλα να βρίσκει και στον Κωστή και να καταλήγει στα δίχτυα!

59’ Ο Παλάσιος εκτέλεσε φάουλ, ο Μάγκνουσον πλάσαρε, με τον Λαφόν να διώχνει.

61’ Γκολ 1-3: Ο Βήχος έκανε τη σέντρα από αριστερά, η μπάλα κόντραρε στον Καλάμπρια, ο Πεντρόσο σε πλεονεκτική θέση πήρε την κεφαλιά και σκόραρε!

64’ Κλέψιμο του Τετέι, προσπέρασε το Φίλωνα, σούταρε άουτ, ενώ είχε δίπλα του τον Ταμπόρδα προ κενής εστίας. Ο στράικερ των «πράσινων» ζήτησε συγγνώμη απ’ τον συμπαίκτη του.

71’ Γκολ 1-4: Κάθετα ο Καλάμπρια βρήκε τον Πελίστρι, ο Ουρουγουανός γύρισε εξαιρετικά, ο Κυριακόπουλος απ’ το ύψος του πέναλτι σκόραρε!

87’ Κεφαλιά του Συμελίδη, δίπλα απ’ το δοκάρι η μπάλα και άουτ.

90+3’ Ο Καλάμπρια σέντραρε, ο Σφιντέρσκι κοντρόλαρε και σούταρε απ’ το ύψος του πέναλτι, με τον Λοντίγκιν να μπλοκάρει.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: 25’ Παλάσιος, 59’ Μπάλτσι – 33’ Κοντούρης, 54’ Καλάμπρια, 88’ Σφιντέρσκι

Αποβολές: -

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (87’ Μανθάτης), Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι (75’ Νίκας), Κωστή (65’ Λαμαράνα), Μπάλτσι (75’ Συμελίδης), Παλάσιος, Όζμπολτ (75’ Λαγιούς), Πεντρόζο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Μπακασέτας (84’ Τσέριν), Κοντούρης (66’ Σισοκό), Κυριακόπουλος, Ζαρουρί (66’ Αντίνο), Ταμπόρδα (65’ Πελίστρι), Τεττέη (75’ Σφιντέρσκι).

