Super League 2: Πλησιάζει στη σωτηρία η Athens Kallithea

Σημαντική ισοπαλία κόντρα στο Αιγάλεω για την ομάδα της Καλλιθέας – Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες.

Λευτέρης Μπακολιάς

Η 6η αγωνιστική των play off και play out του Β’ ομίλου της Super League 2, είχε ενδιαφέρον κυρίως για τη «μάχη» της σωτηρίας. Εκεί η Athens Kallithea με το 1-1 απέναντι στο Αιγάλεω, πλησίασε ακόμη περισσότερο στην παραμονή.

Τα Χανιά δύσκολα θα έχουν την ίδια τύχη, μετά την ήττα τους απ’ την Σύρο.

Ο Πανιώνιος έκλεισε με νίκη γοήτρου τη σεζόν, καθώς επικράτησε άνετα με 3-0 του Ολυμπιακού Β’. Τα γκολ για τους Νεοσμυρνιώτες πέτυχαν ο Βοΐλης με πέναλτι και οι Μόρσεϊ-Γιάκοβλεβ. Στη δεύτερη θέση με 29 βαθμούς τερμάτισαν οι γηπεδούχοι, ενώ οι φιλοξενούμενοι στην τέταρτη και τελευταία των play off με 18.

Η Καλαμάτα έκλεισε την χρονιά με το 0-0 απέναντι στη Μαρκό.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

Play Off

Μαρκό - Καλαμάτα 0-0

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 3-0

Play Out

Ελλάς Σύρου – Χανιά 1-0

Καλλιθέα - Αιγάλεω 1-1

Παναργειακός - Ηλιούπολη 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFF

1. Καλαμάτα 38

2. Πανιώνιος 29

3. Μαρκό 25

4. Ολυμπιακός Β’ 18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT

1. Ελλάς Σύρου 26

2. Athens Kallithea FC 24

3. Αιγάλεω 20

4. Χανιά 13

5. Ηλιούπολη 12

6. Παναργειακός 3

