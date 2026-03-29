Super League 2: Υποβιβάστηκαν Χανιά και Ηλιούπολη, «σώνεται» η Athens Kallithea

Η 7η αγωνιστική στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2, ξεκαθάρισε το τοπίο σημαντικά. Η Athens Kallithea πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Ηλιούπολης με 2-0. Με τον Μανιά να είναι ο πρωταγωνιστής καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ.

Έτσι η Καλλιθέα… αγκαλιάζει την παραμονή της, την ίδια ώρα που οριστικοποιήθηκε ο υποβιβασμός της Ηλιούπολης στη Γ’ Εθνική.

Εκεί θα αγωνίζονται και τα Χανιά, παρά τη νίκη τους με 2-0 επί του υποβιβασμένου εδώ και καιρό Παναργειακού. Το Αιγάλεω συνεχίζει να ελπίζει μετά το 2-1 επί της Ελλάς Σύρου (δύο γκολ ο Σαποβάλοφ) με αποτέλεσμα να μειωθεί η μεταξύ τους διαφορά στους 3 βαθμούς.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 2-1

Ηλιούπολη-Athens Kallithea 0-2

Χανιά-Παναργειακός 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Athens Kallithea 27

2. Ελλάς Σύρου 26

3. Αιγάλεω 23

4. Χανιά 16

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 4