Super League 2: Υποβιβάστηκαν Χανιά και Ηλιούπολη, «σώνεται» η Athens Kallithea
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στα πλέι-άουτ του Β’ ομίλου της κατηγορίας, με την ομάδα της Καλλιθέας να παίρνει καθοριστική νίκη για τη σωτηρία της.
Η 7η αγωνιστική στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2, ξεκαθάρισε το τοπίο σημαντικά. Η Athens Kallithea πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Ηλιούπολης με 2-0. Με τον Μανιά να είναι ο πρωταγωνιστής καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ.
Έτσι η Καλλιθέα… αγκαλιάζει την παραμονή της, την ίδια ώρα που οριστικοποιήθηκε ο υποβιβασμός της Ηλιούπολης στη Γ’ Εθνική.
Εκεί θα αγωνίζονται και τα Χανιά, παρά τη νίκη τους με 2-0 επί του υποβιβασμένου εδώ και καιρό Παναργειακού. Το Αιγάλεω συνεχίζει να ελπίζει μετά το 2-1 επί της Ελλάς Σύρου (δύο γκολ ο Σαποβάλοφ) με αποτέλεσμα να μειωθεί η μεταξύ τους διαφορά στους 3 βαθμούς.
SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 2-1
- Ηλιούπολη-Athens Kallithea 0-2
- Χανιά-Παναργειακός 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Athens Kallithea 27
2. Ελλάς Σύρου 26
3. Αιγάλεω 23
4. Χανιά 16
5. Ηλιούπολη 13
6. Παναργειακός 4