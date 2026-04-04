Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Με κόσμο στο πλευρό της η «Ένωση» στην τελευταία προπόνηση της Allwyn Arena
Με τον κόσμο στο πλευρό της θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την πρεμιέρα των playoffs στη Super League - Οι φίλοι της «Ένωσης» θα συγκεντρωθούν στην Πλατεία του Αετού.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (05/04) στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την πρεμιέρα των playoffs το Σάββατο (04/04) με απογευματινή προπόνηση στην Allwyn Arena.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, αναμένεται να βρεθεί αρκετός κόσμος για να εμψυχώσει τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, ενόψει της έναρξης του μίνι πρωταθλήματος, η οποία βρίσκει την ΑΕΚ στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ.
Η Original 21, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών της «Ένωσης», απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στις 17:00, «για να εμψυχώσουμε παίχτες και προπονητή!».
Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι, με τα τωρινά δεδομένα, η προπόνηση δεν είναι ανοικτή για τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν έξω από το γήπεδο στην Πλατεία του Αετού.