Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Ταρέμι, Ελ Κααμπί οι «ερυθρόλευκοι», έκπληξη από Νίκολιτς

Δείτε τις ενδεκάδες του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

O Ολυμπιακός φιλοξενήσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ντέρμπι αποδείξεων και για τους δύο. Οι Πειραιώτες θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί που έχουν στα μεγάλα ματς τους τελευταίους μήνες. Η «Ένωση», από την πλευρά της, θέλει να κάνει… δήλωση και φυσικά να διατηρηθεί και να αυξήσει τη διαφορά της στην κορυφή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τους «ερυθρόλευκους» με δίδυμο στην επίθεση τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί, κάτι που είχε «δουλέψει» στο ματς του πρώτου γύρου, όπου η ομάδα του Πειραιά είχε νικήσει με 2-0. Ο Μάρκο Νίκολιτς, από την πλευρά του, επεφύλασσε μια έκπληξη στις αρχικές επιλογές του, καθώς στη βασική ενδεκάδα βρίσκεται ο Ρομπέρτο Περέιρα.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Novibet
