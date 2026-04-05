Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο κόσμος αποθέωσε Νίκολιτς και παίκτες | Συνόδευσε την αποστολή μέχρι το Φάληρο

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν βροντερό «παρών» και στο ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει η αποστολή της ομάδας, ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό – Αποθέωση για Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, τους οποίους συνόδευσαν με μηχανάκια, φτάνοντας μια... ανάσα από το «Γ. Καραϊσκάκης»

Βαγγέλης Πάτας

INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την εντυπωσιακή παρουσία τους στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena, οι φίλοι της «Ένωσης» φρόντισαν να εμψυχώσουν τους «κιτρινόμαυρους» και λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Εκατοντάδες έδωσαν το «παρών» έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, φωνάζοντας συνθήματα.

Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών συνόδευσαν με μηχανάκια το πούλμαν της ΑΕΚ, φτάνοντας μια… ανάσα από το «Γ. Καραϊσκάκης». Συγκεκριμένα, οι φίλοι του «Δικεφάλου» ακολούθησαν την «κιτρινόμαυρη» αποστολή σε όλη την κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού και μέχρι την έξοδο για την Εθνική Οδό στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
