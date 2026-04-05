Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έδωσε το σύνθημα ενόψει της έναρξης των playoffs

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (05/04) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους το Σάββατο (04/04) με απογευματινή προπόνηση στην Allwyn Arena, εκεί όπου ο κόσμος της «Ένωσης» έδωσε βροντερό «παρών» για να εμψυχώσει τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Σέρβος τεχνικός με μήνυμά του στα social media έδωσε το σύνθημα για την τελική ευθεία στην κούρσα για τον τίτλο. «Playoffs… Πάμε…!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς.

Δείτε την ανάρτηση του Μάρκο Νίκολιτς

