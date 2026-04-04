Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η τρέλα του κόσμου «ανοίγει» για 15 λεπτά την «κιτρινόμαυρη» προπόνηση!

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (05/04) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την πρεμιέρα των playoffs το Σάββατο (04/04) με απογευματινή προπόνηση στην Allwyn Arena.

Η Original 21, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών της «Ένωσης», απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, «για να εμψυχώσουμε παίχτες και προπονητή!».

Με δεδομένη τη μεγάλη «δίψα» των φίλων της «Ένωσης», η ΠΑΕ ΑΕΚ αποφάσισε να «ανοίξει» τη Θύρα 39, ώστε ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να αποθεώσει και να εμψυχώσει από κοντά τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του.

Η τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 κι η Θύρα 39 θα ανοίξει ένα τέταρτο νωρίτερα για να υποδεχθεί τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το πρώτο τέταρτό της, ήτοι θα αποχωρήσουν στις 17:15.

