Ολυμπιακός: Με Έσε η αποστολή για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των playoffs της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη, για να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί αποτελεσμάτων που έχουν σε ντέρμπι και ειδικά στην έδρα τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 26 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, με τον Έσε να είναι μεταξύ αυτών. Ο Αργεντινός είχε ταλαιπωρηθεί από ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες.

Ουσιαστικά στην αποστολή μπήκαν όλοι οι διαθέσιμοι «ερυθρόλευκοι». Με τον Βάσκο τεχνικό να πρέπει να «κόψει» δύο μη κοινοτικούς λίγη ώρα πριν τον αγώνα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Εσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Κλέιτον.