Εκπληκτικός Τζόλης «σκότωσε» την Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου

Με τον καλύτερο τρόπο άρχισαν τα playoffs του βελγικού πρωταθλήματος για την Κλαμπ Μπριζ. Υποδέχτηκε την Άντερλεχτ και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, επικράτησε 4-2 της Άντερλεχτ.

Ο Έλληνας διεθνής… χόρευε στο «Γιαν Μπρεϊντέλ». Μοιράζοντας δύο ασίστ και σκοράροντας μία φορά. Στο 29’ έκανε την τελική πάσα για το 2-0, πέτυχε το 3-0 στο 37’, ενώ στο 90+4’ έδωσε έτοιμο γκολ για να «κλειδώσει» η νίκη της ομάδας του.

Με τη νίκη αυτή η Κλαμπ Μπριζ ανέβηκε στους 35 βαθμούς και μείωσε στον 1 βαθμό την απόσταση από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεντ Ζιλουά.