Πολωνία: Πένθος για την εθνική ομάδα - Πέθανε ο βοηθός προπονητής σε ηλικία μόλις 49 ετών

Η Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την τραγική είδηση, προκαλώντας σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας αλλά και συνολικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο εκλιπών αποτελούσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας από τον Ιούλιο του 2025, έχοντας τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιαν Ούρμπαν.

Ο Μαγκέιρα είχε μακρά παρουσία στους πάγκους της Πολωνίας, με σημαντικές εμπειρίες τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όπου είχε καθίσει στον πάγκο της Λέγκια Βαρσοβίας, όσο και στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών και στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς του πολωνικού ποδοσφαίρου.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie… pic.twitter.com/w0HXML4PT1 — PZPN (@pzpn_pl) April 10, 2026

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην εθνική ομάδα της Πολωνίας, αλλά και συνολικά στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα της χώρας, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ μετά την τραγική αυτή εξέλιξη.

