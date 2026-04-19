Super League Βαθμολογία: «Αέρα» τίτλου η ΑΕΚ, «ζωντανός» στο κυνήγι ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική των play offs της Super League για τις θέσεις 1-4. Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια, καθώς δείχνει να έχει ξεκάθαρη δυναμική τίτλου. Με το 3-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ άφησε τους Θεσσαλονικείς στο -8 και την 3η θέση.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη, πήρε μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Λεωφόρου επί του Παναθηναϊκού (2-0) και μαζί ψυχολογία για να συνεχίσει την προσπάθεια. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι μόνοι δεύτεροι πλέον στο -5 από την ΑΕΚ. Το «τριφύλλι» από την άλλη, παραμένει στο -8 από την 3η θέση και φαίνεται πως πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι.

Πλέον υπάρχει διακοπή μιας εβδομάδας λόγω της διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος. Η 3η αγωνιστική θα διεξαχθεί την 3η μέρα του Μαϊου, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

SUPER LEAGUE – PLAYOFFS 1-4

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 66

Ολυμπιακός 61

ΠΑΟΚ 58

Παναθηναϊκός 50

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)

Κυριακή 3 Μαϊου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ