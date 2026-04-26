Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για πιέσεις και ορισμούς διαιτητών - Στο επίκεντρο η Ίντερ

Η Εισαγγελία του Μιλάνου ερευνά τον αρχιδιαιτητή της Serie A και Serie B, Τζανλούκα Ρόκι, για φερόμενες παρεμβάσεις σε VAR και ορισμούς διαιτητών, με την Ίντερ να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

repubblica.it
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς η Εισαγγελία του Μιλάνου διεξάγει έρευνα σε βάρος του αρχιδιαιτητή των Serie A και Serie B, Τζανλούκα Ρόκι, για φερόμενες παρεμβάσεις σε διαιτητές και VAR.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA και η «Repubblica», ο Ρόκι ερευνάται για συνέργεια σε αθλητική απάτη, με τις Αρχές να εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ασκούσε πιέσεις σε διαιτητές και επηρέαζε αποφάσεις μέσω του VAR.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται και καταγγελίες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγονταν διαιτητές που θεωρούνταν ευνοϊκοί προς την Ίντερ, γεγονός που φέρνει και τους «νερατζούρι» στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Στην έρευνα περιλαμβάνεται επίσης ο επόπτης VAR, Αντρέα Τζερβασόνι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε παρεμβάσεις σχετικές με αποφάσεις διαιτησίας στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Όπως αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, τόσο ο Ρόκι όσο και ο Τζερβασόνι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ η ιταλική ένωση διαιτητών καλείται πλέον να αποφασίσει για τον προσωρινό επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας.

Ο Τζανλούκα Ρόκι, σε δήλωσή του στο ANSA, υποστήριξε πως πάντα ενεργούσε με σωστό τρόπο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. «Είμαι βέβαιος ότι πάντα ενεργούσα σωστά και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για μία δύσκολη και επώδυνη απόφαση, όμως θεωρώ πως στο τέλος της διαδικασίας θα δικαιωθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία, με τον υπουργό Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, να ζητά άμεσα επίσημη ενημέρωση από την CONI. «Αναμένω να λάβω επίσημες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Εάν διαπιστωθούν ευθύνες, θα υπάρξουν αναπόφευκτα συνέπειες», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η έρευνα ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι έπειτα από σχετική καταγγελία προς την εισαγγελία. Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάζονται είναι ο ορισμός του διαιτητή Κολόμπο στην αναμέτρηση Μπολόνια – Ίντερ στις 20 Απριλίου 2025, αλλά και οι φερόμενες παρεμβάσεις προς το VAR στο παιχνίδι Ουντινέζε – Πάρμα την 1η Μαρτίου 2025.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η αναμέτρηση Ίντερ – Βερόνα στις 6 Ιανουαρίου 2024, όταν οι φιλοξενούμενοι είχαν εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για μη καταλογισμό πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπαστόνι πάνω στον Ντούντα.

Στο φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνεται και ο περσινός ημιτελικός του Coppa Italia ανάμεσα σε Ίντερ και Μίλαν, με τις Αρχές να εξετάζουν καταγγελίες περί «καθοδηγούμενου ορισμού» του διαιτητή Ντανιέλε Ντοβέρι.

Τελικά, ο Ρόκι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του υπεύθυνου ορισμού διαιτητών της CAN. «Σε συμφωνία με την AIA και για το καλό της CAN, αποφάσισα να παραιτηθώ άμεσα από τον ρόλο μου ως οριστής διαιτητών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
