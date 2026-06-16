Ο Λιονέλ Μέσι «200αρίζει» και είναι έτοιμος να σπάσει ένα αμύθητο ρεκόρ

Με τον Λιονέλ Μέσι έτοιμο για το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της σπουδαίας καριέρας του, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής, μπαίνει στο Μουντιάλ 2026 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6, 04:00), με αντίπαλο την Αλγερία και με μοναδικό στόχο να διατηρήσει το «στέμμα» της, που κατέκτησε το Κατάρ το 2022.

Ο «pulga» αποθεραπεύθηκε από τον ελαφρύ τραυματισμό στον μηρό, που υπέστη πριν από τρεις εβδομάδες στον αγώνα του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι εναντίον της Φιλαδέλφειας, ωστόσο η φυσική κατάσταση του οκτάκις νικητή της «Χρυσής Μπάλας», αποτέλεσε πηγή ανησυχίας για ολόκληρο το έθνος της Αργεντινής. Ωστόσο, τα 20 λεπτά που έπαιξε στον φιλικό αγώνα στις 9 Ιουνίου εναντίον της Ισλανδίας (3-0) διέλυσαν αυτούς τους φόβους.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της τελευταίας 20ετίας, ευστόχησε από την «άσπρη βούλα» και έδειξε ιδιαίτερα... ορεξάτος, όπως δηλαδή, τον έχουν συνηθίσει οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι.

Ο Μέσι είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα συμμετάσχει σε έξι Μουντιάλ, δεδομένου ότι τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Οτσόα συμμετέχει επίσης στην έκτη του διοργάνωση, αλλά δεν έπαιξε στον πρώτο αγώνα με το Μεξικό και ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να είναι βασικός την Τετάρτη με την Πορτογαλία.

«Υπήρχαν αμφιβολίες επειδή είπα στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ότι θα ήταν δύσκολο για εμένα να παίξω σε ακόμη ένα Μουντιάλ, λόγω της ηλικίας μου», εξήγησε την περασμένη εβδομάδα ο διάσημος Αργεντινός και πρόσθεσε: «Αλλά άρχισα να νιώθω καλά και είχα την ευκαιρία να παίξω, να βρω τον ρυθμό μου, να πάρω χρόνο παιχνιδιού, να νιώσω καλά, και τα πράγματα συνέβησαν φυσικά».

Ο Μέσι, ο οποίος θα γίνει 39 ετών στις 24 Ιουνίου, παίζει στο MLS από το καλοκαίρι του 2023, στο βορειοαμερικανικό πρωτάθλημα του οποίου το επίπεδο είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που βίωσε στην Ευρώπη, όπου πέρασε 17 χρόνια στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα και δύο σεζόν στη Γαλλία με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στην θητεία του στα γήπεδα των ΗΠΑ, ο Μέσι έχει πετύχει 62 γκολ του σε 67 αγώνες με την Ίντερ Μαϊάμι, την οποία οδήγησε στον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, και προφανώς επειδή μια αντίθετη απόφαση θα είχε προκαλέσει... σεισμό στην χώρα, ήταν φυσικό ότι ο Λιονέλ Σκαλόνι θα τον επιλέξει για να ηγηθεί της 26μελούς αποστολής, που θα επιδιώξει να γίνει η πρώτη εθνική ομάδα, που θα διατηρήσει τον τίτλο της, μετά την Βραζιλία των Πελέ και Γκαρίντσα το 1962.

«Είμαι χαρούμενος, απολαμβάνω κάθε στιγμή και είμαι ενθουσιασμένος όπως πάντα», σχολίασε ο Μέσι μετά τη νίκη της περασμένης εβδομάδας επί της Ισλανδίας στην Αλαμπάμα, ενώ παρέμεινε ασαφής για το μέλλον του μετά την διοργάνωση.

«Όλοι γνωρίζουμε πλήρως ότι αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του Λέο, δεδομένης της ηλικίας του, αλλά τελικά, εξαρτάται από αυτόν», δήλωσε ο συμπαίκτης του Χουλιάν Άλβαρεζ στην ιστοσελίδα της FIFA και πρόσθεσε:

«Σίγουρα θα είναι ένα ξεχωριστό Παγκόσμιο Κύπελλο και δεν μιλάω μόνο για εμάς, τους συμπαίκτες του και τον λαό της Αργεντινής, αλλά και για όσους τον παρακολουθούν και τον ακολουθούν, γιατί είναι ο καλύτερος. Ένας παίκτης όλων των εποχών. Έχει μια κολοσσιαία επίδραση παγκοσμίως».

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με την «αλμπισελέστε», θα γίνει ο -μόλις- τρίτος παίκτης που θα φτάσει τις 200 συμμετοχές σε επίπεδο εθνικών ομάδων, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Κουβεϊτιανό Μπαντέρ Αλ-Μουτάβα.

*Με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ