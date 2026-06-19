Παναθηναϊκός: Περνάει ιατρικά ο Ετιέν Καμαρά - Τότε ανακοινώνεται

Ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται από το πρωί στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», όπου ολοκληρώνει το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας πριν από την επισημοποίηση της μεταγραφής του.

Ο Γάλλος μέσος υποβλήθηκε αρχικά στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια πέρασε στο στάδιο των εργομετρικών μετρήσεων, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα ώστε να προχωρήσουν οι τελευταίες διαδικασίες.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μετακίνησή του από τη Σαρλερουά.

Οι «πράσινοι» εμφανίζονται αισιόδοξοι πως όλα θα κυλήσουν ομαλά και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του αναμένεται μέσα στην αυριανή ημέρα.