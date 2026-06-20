ΑΕΚ: Αποθέωση στην Καλαμάτα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος – «Παρών» ο Μάριος Ηλιόπουλος

Η ΑΕΚ συνεχίζει την περιοδεία του τροπαίου του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε Κωνσταντινούπολη και Κύπρο, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να το δουν από κοντά.

Πρώτοι σταθμοί της διαδρομής ήταν την Πέμπτη (19/06) η Τρίπολη και η Καλαμάτα. Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε συναντήσεις με φορείς της πόλης, ενώ προχώρησε και σε σημαντική δωρεά προς τα Παιδικά Χωριά SOS της περιοχής.

Το βράδυ, το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ εκτέθηκε στην Καλαμάτα, προσελκύοντας πλήθος φίλων της Ένωσης που έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του και να ζήσουν από κοντά τη στιγμή. Το «παρών» έδωσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους.

Ηλιόπουλος: «Να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στον κόσμο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πατέρα του, στο ευ αγωνίζεσθαι, στη νεολαία και στο πως η «Ένωση» κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναλυτικά η ομίλια του Μάριου Ηλιόπουλου

«Αυτή είναι η φωνή η δικιά σας. Η φωνή της Καλαμάτας! Αυτή είναι η φωνή ενός ευλογημένου τόπου. Από εκεί που προέρχονται και οι ρίζες οι δικές μας.

Λαέ της Καλαμάτας! Άλλαξα την ημερομηνία. Από χθες την έκανα σήμερα. Γιατί τιμώ την πατρίδα μου. Τιμώ τις ρίζες μου. Τιμώ την Καλαμάτα. Τιμώ το χωριό Λογγά.

Είναι αυτά που μας δίνουν έμπνευση στη ζωή μας. Μας δείχνουν τον δρόμο. Γιατί όταν ξεχνάς τις ρίζες σου, ξεχνάς τον τόπο σου. Χάνεσαι στη ζούγκλα.

Από εδώ λοιπόν. Από αυτόν τον ευλογημένο τόπο προέρχεται ο πατέρας μου. Ο μέντοράς μου. Ο Τιτάνας. Ο Τιτάνας ο δικός μου. Αυτός που μου έμαθε αξιακό κώδικα. Αυτός που μου έμαθε τις βασικές αρχές.

Σήμερα η κοινωνία υποφέρει. Σε μεγάλο βαθμό. Κλονίζονται οι βασικές μας αρχές. Κλονίζονται οι αξίες. Κλονίζεται η κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα.

Το DNA της ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκδήλωση. Δεν θα μπορούσε να μην είναι πρώτος τόπος η Καλαμάτα. Γιατί η ΑΕΚ πρεσβεύει τη προσφυγιά. Το θάρρος. Τη δύναμη ψυχής. Αυτή την ελληνική ψυχή που όταν ενώνεται μαζί με τις άλλες ψυχές, είναι ανίκητη.

Αυτό πρεσβεύει και η ΑΕΚ. Όταν η καταστροφή γίνεται έμπνευση και προοπτική. Με σύμβολό μας το Δικέφαλο Αετό που κοιτά πάντα Ανατολή και Δύση. Το Δικέφαλο Αετό που μας δίνει την έμπνευση να είμαστε πάντα κοντά στην κοινωνία.

Αυτό το τρόπαιο που έχουμε μπροστά μας. Το τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι. Το τρόπαιο που τέσσερις λέξεις μαγικές μάς έδωσαν τη δυνατότητα σήμερα να το έχουμε μπροστά μας: Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος.

Γιατί έτσι εμπνευστήκαμε. Έτσι φτάσαμε εδώ. Έξω από αδιαλλαξία. Έξω από έπαρση. Και ο νοών νοείτω. Ξέρετε ακριβώς τι λέω.

Ήρθαμε λοιπόν εδώ να εμπνεύσουμε όλα τα νέα παιδιά. Βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά. Ευχαριστώ τους γονείς. Πρώτα απ’ όλα γιατί δώσανε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να ακούσουν αυτή την ομιλία. Να έρθουν κοντά στο τρόπαιο αυτό του νικητή. Να εμπνευστούν. Να περάσουμε σε νέες μέρες. Σε καλύτερες μέρες. Με καθαρό ουρανό για την κοινωνία μας.

Ηθελα λοιπόν αυτούς τους γονείς να τους ευχαριστήσω και να τους πω ότι ο αθλητισμός είναι πολύ κρίσιμος. Και ο αθλητισμός και τα χόμπι. Γιατί χωρίς αθλητισμό και χωρίς χόμπι δεν μπορούν τα νέα μας παιδιά να διεκδικήσουν. Δεν μπορούν να οραματίζονται. Δεν μπορούν να βλέπουν το μέλλον. Χρειάζονται όνειρα και όραμα.

Και τα παιδιά να έχουνε σεβασμό στους γονείς. Γιατί οι γονείς είναι αυτοί που προσφέρουν την ανιδιοτελή αγάπη. Γιατί η ανιδιοτελής αγάπη λείπει σήμερα από την κοινωνία. Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει να θυμούνται τους γονείς τους, τις αρχές που τους διδάσκουν και όλα αυτά που τους δίνουνε το καλύτερο αύριο.

Έτσι, λοιπόν, πριν από τρεις μήνες, τιμώντας και εγώ τον δικό μου πατέρα, ίδρυσα το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, το οποίο έχει στόχους, όραμα, αγάπη, πάθος, αλλά πάνω από όλα έχει τη νοοτροπία του πρωταθλητή. Ο πατέρας μου, μού έλεγε ό,τι κάνεις να το κάνεις καλά. Να το κάνεις πάντα σαν πρωταθλητής. Και ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή και τίποτα μην αφήνεις στην τύχη.

Οι κρίσιμες, λοιπόν, κατηγορίες που θα βοηθήσουν τη νέα μέρα για τον αθλητισμό, εκτός από τους γονείς που πρέπει να γαλουχήσουν τα παιδιά, οι δάσκαλοι, οι μέντορες, είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι κρίσιμοι σε αυτή την πορεία.

Όπως είναι οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να μάθουν να λένε αλήθεια. Δεν θα παίζουν με τις λέξεις. Θα κοιτάζουν να λένε την πραγματικότητα για το καλό της νεολαίας και της πατρίδας μας. Είναι αυτοί που πρέπει να νοιάζονται να μην βγαίνει κόσμος στον δρόμο, να βάζουν λουκέτα σε επιχειρήσεις και να πετάνε τον κόσμο στον δρόμο χωρίς δεύτερη σκέψη, μη δίνοντάς τους δεύτερη ευκαιρία. Γιατί αν αυτοί που πετάνε τον κόσμο στον δρόμο δεν το κατανοήσουν αυτό, θα έρθει η στιγμή που δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν.

Και οι καλλιτέχνες, οι αθλητές, αυτοί που έχουν δημοφιλία και είναι πρότυπα για τα παιδιά, να διδάσκουν τον δρόμο του Ευ Αγωνίζεσθαι. Τον δρόμο της αξιοπρέπειας. Τον δρόμο που αξίζει στα νέα παιδιά. Πρέπει όλοι να μεταδώσουμε τη σπίθα, αλλιώς θα υπάρχει κοινωνικός διχασμός, μιζέρια, καταστροφή, βία, πόλεμοι, ναρκωτικά.

Να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό. Κάλεσα και καλώ τους φιλάθλους όλων των ομάδων να υπηρετούμε αξίες που ενώνουν. Για το καλό της νεολαίας μας. Για να μπορεί αυτή η πατρίδα να δει τη μέρα που της αξίζει.

Το τρόπαιο θα φτάσει μέχρι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σήμερα, όμως, είναι κοντά μας, είναι για όλους εσάς, για όλους εμάς. Τα νέα παιδιά και όλοι σας, να μην χάνουμε την πίστη μας. Να βάζουμε όραμα, να αγωνιζόμαστε με ήθος, επιμονή, υπομονή και αξιοπρέπεια.

Όταν υπάρχει πίστη, ενότητα, ο αγώνας είναι πιο εύκολος. Και τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και αυτό το τρόπαιο θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς για να δείξει ότι μπορείς να είσαι νικητής. Αυτός είναι ο δρόμος του νικητή. Είναι ο δρόμος της ελπίδας και της προόδου.

Οραματίζομαι όλα τα νέα παιδιά που βλέπω μπροστά μου, είτε είναι 7, 8, 10, 12 χρονών, όσο μεγαλώνουν να καταλάβουν έστω λίγα από τα λόγια που λέω, να τα νιώσουν, να εμπνευστούν, να τους βοηθήσουν οι γονείς τους. Τους οραματίζομαι να είναι δικοί μας φίλαθλοι, φίλαθλοι της ΑΕΚ.

Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με αγάπη. Να το κάνετε με πάθος. Να το κάνετε με νοοτροπία πρωταθλητή. Με αγωνιστική αγωνία. Στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Για όλα αυτά τα νέα παιδιά θα παλεύω.

(Σχολιάζοντας σύνθημα του κόσμου) Θα προτιμούσα να λέτε «ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ, όποιος σας κερδίζει είναι ΑΕΚ». Αγάπα τα πάντα που σ’ αγαπούν. Αγάπα τα όνειρά σου. Η αγάπη είναι παντού. Η ΑΕΚ είναι ομάδα, είναι ιδέα. Μα πάνω απ’ όλα, είναι στάση ζωής. Είναι κίνημα. Μαζί θα αλλάξουμε, μαζί θα φέρουμε την αλλαγή. Ζήτω η ΑΕΚ!».