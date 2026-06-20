Μουντιάλ 2026: Επίσημη καταγγελία της Αλγερίας στη FIFA για διαιτησία και… Λιονέλ Μέσι!

Επίσημη διαμαρτυρία προς τη FIFA κατέθεσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις στην ήττα με 3-0 από την Αργεντινή, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των ομάδων στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, οι βασικές ενστάσεις των Αλγερινών αφορούν μία φάση στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Λιονέλ Μέσι επιχείρησε μαρκάρισμα στον αρχηγό της Αλγερίας, Αϊσά Μαντί.

Όπως υποστηρίζουν, ο Αργεντινός σταρ βρήκε τον αντίπαλό του με τις τάπες στο δεξί πόδι, χτυπώντας τον στη γάμπα και στον αχίλλειο τένοντα. Η αλγερινή πλευρά θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα μπορούσε να είχε επιφέρει ακόμη και την αποβολή του Μέσι με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η ομοσπονδία της Αλγερίας ζητά από τη FIFA να εξετάσει τα περιστατικά που θεωρεί καθοριστικά για την εξέλιξη της αναμέτρησης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη διαιτητική διαχείριση του αγώνα.