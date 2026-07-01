Παναθηναϊκός - Χέλμοντ 4-0: Θετικό το πρώτο δείγμα της εποχής Νίστρουπ - Δείτε τα γκολ

Καλά στοιχεία έδειξε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Χέλμοντ 4-0: Θετικό το πρώτο δείγμα της εποχής Νίστρουπ - Δείτε τα γκολ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Χέλμοντ Σπορ με 4-0 στο πρώτο του φιλικό, με το «τριφύλλι» να δείχνει αρκετά από τα στοιχεία που θέλει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1.

Το πρώτο γκολ της νέας σεζόν πέτυχε ο Ταμπόρδα στο 6', με τον Τετέι στο 9' να κάνει το 2-0. Στο 74΄ με ωραίο δυνατό σουτ ο Αντίνο πέτυχε το 3-0. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Αργεντινός εξτρέμ στο 85' με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Ο Δανός προπονητής έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι έβγαλαν ένταση σε μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης κόντρα στην ολλανδική ομάδα, δείχνοντας όμως ότι πρέπει να γίνει ακόμα αρκετή δουλειά.

Επόμενο φιλικό τεστ για τους «πράσινους» θα είναι αυτό κόντρα στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου (18:00).

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο α' ημίχρονο: Πένια, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς, Τετέι.

Η ενδεκάδα στο β' μέρος: Τσάβες, Τσάπρας, Τουμπά (71' Λάβδας), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καμαρά, Κοντούρης, Ταμπόρδα (71' Μπινιάρης), Αντίνο, Παντελίδης.

Δείτε τα γκολ:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην αθλητής υποστηρίζει ότι το ChatGPT τον ώθησε σε απόπειρα αυτοκτονίας

22:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μηχανικάρας έλειπε στο μάθημα "αντιστηρίξεις"»: Πετράλωνα: Τι λένε στις «πιάτσες» των πολιτικών μηχανικών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε για τον μήνα Ιούνιο

22:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο Καραϊσκάκη την Πέμπτη (2/7)

22:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική Θάλασσα - Αγνοείται μέλος του πληρώματος

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Η 4η Ιουλίου ΗΠΑ - Ιράν: Μία κηδεία στα 250 χρόνια της Αμερικής και το «αίνιγμα» Μοτζτάμπα

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 2.295 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τους σεισμούς - Επταήμερο εθνικό πένθος

21:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για θάνατο Βάγιας Νέστορα: «Τραγικό θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν εδώ και 74 χρόνια

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 14 χιλιόμετρα χωρίζουν Ισπανία και Μαρόκο: Γιατί δεν υπάρχει γέφυρα

21:39LIFESTYLE

Νέα Υόρκη: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον γάμο της χρονιάς της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Καλύτερη η εικόνα - Μάχη να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας; Τι προτιμούν οι πολίτες

21:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Χέλμοντ 4-0: Θετικό το πρώτο δείγμα της εποχής Νίστρουπ - Δείτε τα γκολ

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Περιμέναμε δύο ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι κοροϊδία»

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία - Κονγκό 2-1: Ο Χάρι Κέιν λύτρωσε τα «Τρία Λιοντάρια» - Δείτε τα γκολ

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα μετά τους φονικούς σεισμούς

20:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ζευγάρι σκαρφάλωσε και αρραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Βουνό» φαρμάκων βρέθηκε στο δωμάτιο του Ιταλού και της Μαρίας - Νέα δεδομένα στο διπλό φονικό

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: «Το σπίτι είχε πουληθεί μάλλον από τη μαφία», λέει η αδελφή της 50χρονης Γιου Τινγκ

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: «Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

20:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ζευγάρι σκαρφάλωσε και αρραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building – Βίντεο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά - Εκκενώνονται οικισμοί

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας; Τι προτιμούν οι πολίτες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

«Χωρίς εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες...»: Θάνατος μυστήριο ναυτικού στη Βενεζουέλα, έλειπαν όργανά του

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

22:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μηχανικάρας έλειπε στο μάθημα "αντιστηρίξεις"»: Πετράλωνα: Τι λένε στις «πιάτσες» των πολιτικών μηχανικών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 20χρονη γυμνάστρια υπέστη εγκαύματα σε χειρουργείο για αφαίρεση κύστης κόκκυγα, καταγγέλλει ιατρικό λάθος

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Περιμέναμε δύο ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι κοροϊδία»

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Σκυλιά επιτέθηκαν σε έγκυο, αναγκάζοντας τους γιατρούς να προκαλέσουν τοκετό

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση από την προηγούμενη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ