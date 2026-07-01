Παναθηναϊκός - Χέλμοντ 4-0: Θετικό το πρώτο δείγμα της εποχής Νίστρουπ - Δείτε τα γκολ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Χέλμοντ Σπορ με 4-0 στο πρώτο του φιλικό, με το «τριφύλλι» να δείχνει αρκετά από τα στοιχεία που θέλει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1.

Το πρώτο γκολ της νέας σεζόν πέτυχε ο Ταμπόρδα στο 6', με τον Τετέι στο 9' να κάνει το 2-0. Στο 74΄ με ωραίο δυνατό σουτ ο Αντίνο πέτυχε το 3-0. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Αργεντινός εξτρέμ στο 85' με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Ο Δανός προπονητής έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι έβγαλαν ένταση σε μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης κόντρα στην ολλανδική ομάδα, δείχνοντας όμως ότι πρέπει να γίνει ακόμα αρκετή δουλειά.

Επόμενο φιλικό τεστ για τους «πράσινους» θα είναι αυτό κόντρα στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου (18:00).

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο α' ημίχρονο: Πένια, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς, Τετέι.

Η ενδεκάδα στο β' μέρος: Τσάβες, Τσάπρας, Τουμπά (71' Λάβδας), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καμαρά, Κοντούρης, Ταμπόρδα (71' Μπινιάρης), Αντίνο, Παντελίδης.

Δείτε τα γκολ: