ΑΕΚ: Επίσημο! Στα «κιτρινόμαυρα» ο Χρήστος Αλεξίου

Ο 21χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός είναι και με τη… βούλα παίκτης της «Ένωσης».

Η Αλεξίου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και προπονείται με την ομάδα, αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ, ενώ στη συμφωνία υπάρχει κι οψιόν αγοράς από τους «κιτρινόμαυρους».

Ο αριστεροπόδαρος στόπερ, ύψους 1,86 μ., έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ατρόμητο, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, με αποτέλεσμα η Ίντερ να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του.

Στην Ιταλία συνέχισε την ανοδική του πορεία, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα Primavera των «νερατζούρι», φτάνοντας μάλιστα να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Παράλληλα, έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει και στο επιθετικό κομμάτι, σημειώνοντας κρίσιμα γκολ τόσο με την Ίντερ όσο και με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, από την Κ17 έως την Κ21.

Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του Έλληνα αμυντικού με οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατ. ευρώ, ενώ η Ίντερ διατηρεί δικαίωμα επαναγοράς. Παράλληλα, πρόκειται για μία σημαντική προσθήκη και σε επίπεδο κανονισμών, καθώς ο νεαρός στόπερ λογίζεται ως ποδοσφαιριστής που έχει αναδειχθεί από ελληνική ομάδα και μπορεί να καλύψει μία από τις δύο υποχρεωτικές θέσεις Ελλήνων παικτών στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup.

https://www.instagram.com/p/DaiEqANDO_2/

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα διεθνή με την Κ21 αμυντικού Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, με συμφωνία δανεισμού για μια σεζόν και οψιόν αγοράς.

Ο Χρήστος Αλεξίου γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει ύψος 1,86 μ. Σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Ατρομήτου και μόλις στα 16 του χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ίντερ, η οποία προχώρησε στην απόκτησή του.

Η εξέλιξη του Έλληνα στόπερ στα τμήματα υποδομής του ιταλικού συλλόγου ήταν γρήγορη και σταθερή, φτάνοντας να γίνει αρχηγός της Primavera, κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25. Επίσης, υπήρξε διεθνής με τις ομάδες Κ17 και Κ19 της Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 10 εμφανίσεις με την Εθνική Κ21.

Χρήστο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ.

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»