Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ 3-0: Άρεσε το Τριφύλλι στο φιλικό με τους Ελβετούς (vids)

Ο Παναθηναϊκός για τρίτο σερί φιλικό νίκησε, αυτή τη φορά επικρατώντας της Γκρασχόπερ με 3-0 μπροστά στο κοινό της Λεωφόρου.

Ο Γιάγκουσιτς στο 48', ο Ζαρουρί στο 70' και ο Ταμπόρδα στο 88' διαμόρφωσαν το τελικό σκορ για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, η οποία σε μία ακόμα αναμέτρηση έδειξε πολλά από αυτά που θέλει να δει στο χορτάρι ο Δανός τεχνικός.

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει στο τελευταίο του φιλικό, το οποίο θα είναι και η πρόβα τζενεράλε ενόψει του β' προκριματικού του Conference League απέναντι στην Πάκσι, τη Ραπίντ στη Βιέννη την Τετάρτη (15/7, 19:00).

Μεγάλες ευκαιρίες να πάρει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπήκε νωχελικά στο παιχνίδι δείγμα των σκληρών προπονήσεων που γίνονται στο Κορωπί από τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Παράλληλα ο Ντε Φράι έδειξε την κλάση του από την αρχή της αναμέτρησης, μεταδίδοντας σιγουριά στις μεταβιβάσεις, όπως και στις τοποθετήσεις του.

Ο Τετέι στο 8' έκανε ωραία ενέργεια κι «έσπασε» την μπάλα στη μικρή περιοχή, όμως το σουτ που επιχείρησε ο Ζαρουρί κόντραρε σε αμυντικό. Το «τριφύλλι» προσπάθησε να παίξει με κάθετες μπαλιές όπως ακριβώς ζητά ο Δανός τεχνικός, ωστόσο οι Ελβετοί είχαν λύσεις στις πάσες των «πράσινων». Ο Ζαρουρί προσπάθησε να απειλήσει εκ νέου την Γκρασχόπερ, ωστόσο παρά την καλή ενέργεια που έκανε το σουτ που επιχείρησε κόπηκε και πάλι από αμυντικό.

Στο 17' ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι, με τον Κυριακόπουλο να επιχειρεί δυνατό σουτ εκτός περιοχής, το οποίο έδιωξε με υπερένταση ο Χάμελ.

Ένα λεπτό αργότερα ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων είχε λύσει και στο φαλτσαριστό σουτ του Τετέι, με την μπάλα να περνά κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κυριακόπουλος έγινε αποδέκτης της μπάλας, αλλά η προσπάθεια του από τη μεγάλη περιοχή έφυγε ψηλά.

Ο Ζαρουρί έγινε απειλητικός στο 20', όμως η εκτέλεση φάουλ που έκανε πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των Ελβετών. Δύο λεπτά ο Τσιριβέγια έκανε σουτ μέσα από την περιοχή που έφυγε κόρνερ.

Ο Γιάγκουσιτς στο 23' εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ίγνκασον πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Τετέι, αλλά ο διεθνής φορ αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Το «τριφύλλι» έχασε τρομερή ευκαιρία να προηγηθεί στο 25'. Ο Κυριακόπουλος έδωσε εξαιρετική πάσα στον Γιάγκουσιτς, ο οποίος έφτασε μέσα στην περιοχή και από πλάγια θέση σημάδεψε το δοκάρι του Χάμελ!

Στο 44' ο Τσιριβέγια έβγαλε εξαιρετική σέντρα στον Τετέι που βρέθηκε αφύλαχτος μέσα στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του τελευταίου πέρασε μακριά από τα δοκάρια της Γκρασχόπερ.

«Ξεμπούκωσε» στο β' μέρος η ομάδα του Νίστρουπ

Οι «πράσινοι» στο 48' άνοιξαν το σκορ με υπέροχη ατομική ενέργεια του Γιάγκουσιτς, ο οποίος πήρε την μπάλα λίγο κάτω από το κέντρο συνέκλινε και με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο κόντραρε, νίκησε τον Χάμελ για το 1-0.

Το «τριφύλλι» μετά το γκολ πήρε αυτοπεποίθηση και συνέχισε να πιέζει για να πετύχει και δεύτερο τέρμα, την ώρα που οι Ελβετοί σκόραραν αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Τα επόμενα λεπτά δεν έγινε η μεγάλη φάση, με τις δύο ομάδες να αρκούνται σε παιχνίδι κέντρου, αλλά και αρκετά λάθη.

Ο Ζαρουρί στο 70'... σήκωσε για ακόμα μια φορά τη Λεωφόρο στο πόδι. Ο Τσάπρας πέρασε τη μπάλα στον Ζαρουρί μέσα στην περιοχή κι εκείνος σκόραρε με ωραίο σουτ στην κλειστή γωνία για το 2-0.

Ο Τσέριν στο 76' δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, με τον Χάμελ να πέφτει στη γωνία του και να διώχνει σε κόρνερ με δυσκολία.

Η μοναδική φάση των Ελβετών σημειώθηκε στο 83', όταν ο Σαχίν έκανε σουτ, αλλά ο Πένια επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά κι εξουδετέρωσε τον κίνδυνο.

Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 88' ο Ταμπόρδα, ο οποίος αποθέωθηκε. Ωραία συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού, συρτή σέντρα του Σιώπη, η μπάλα έφτασε στον Αργεντινό, ο οποίος κοντρόλαρε και εκτέλεσε για το 3-0.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια (72' Μπινιάρης), Ντε Φράι (46' Κάτρης), Ίνγκασον (60' Τουμπά), Κυριακόπουλος (46' Τσάπρας), Κοντούρης (60' Ταμπόρδα), Τσιριβέγια (72' Τσέριν), Ζαρουρί (72' Παντελίδης), Αντίνο (79' Σιώπης), Γιάγκουσιτς (60' Καμαρά), Τετέι (46' Ραστόντερ).