Μουντιάλ 2026: Ψάχνουν παρηγοριά στο χάλκινο Γαλλία και Αγγλία, την κορυφή των σκόρερ θέλει ο Εμπαπέ

Πολλοί περίμεναν πως το ζευγάρια Γαλλίας και Αγγλίας, θα το δούμε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τελικά οι ήττες τους από Ισπανία και Αργεντινή αντίστοιχα, τους αναγκάζουν να αγωνιστούν στον… τελικό της 3ης θέσης, όπως τον ονομάζει η FIFA. Για το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο δεν είναι και μεγάλο κίνητρο.

«Τρικολόρ» και «τρία λιοντάρια», βυθισμένοι στην απογοήτευση, θα δώσουν την τελευταία «μάχη» πριν επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Αυτό το ματς θα είναι και το «αντίο» του Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο των Γάλλων.

Στον… τελικό της παρηγοριάς, το μεγαλύτερο κίνητρο δεν το έχει κάποια ομάδα, αλλά ένας παίκτης. Ο λόγος για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Έχει 8 γκολ στη διοργάνωση, όσα και ο Λιονέλ Μέσι που θα παίξει στον τελικό. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να σκοράρει για να πάρει αυτός τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Συνολικά έχει 20 γκολ, κόντρα στον Μέσι που με 21 είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Οπότε και εκεί μπορεί να «πιάσει» ή και να ξεπεράσει τον Αργεντινό, αν εκείνος δεν κάνει το ίδιο στον τελικό.

Οι Άγγλοι από τη δική τους πλευρά έχουν τους Μπέλιγχαμ και Κέιν στα 6 γκολ, οπότε κι αυτοί είναι ακόμη… μέσα στο παιχνίδι. Με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ τους πάντως.

Η Γαλλία προετοιμάζεται για την τέταρτη εμφάνισή της στον αγώνα τρίτης θέσης, έχοντας κατακτήσει το μετάλλιο το 1958 εναντίον της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 εναντίον του Βελγίου, ενώ έχασε από την Πολωνία το 1982.

Η Αγγλία θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο για τρίτη φορά, έχοντας προηγουμένως χάσει από την Ιταλία το 1990 και το Βέλγιο το 2018.

Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες, έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Αγγλία κέρδισε αγώνα της φάσης των ομίλων το 1966 με 2-0 με δύο γκολ του Ρότζερ Χαντ. Ήταν ξανά νικήτρια στην πρώτη φάση των ομίλων το 1982, με 3-1 χάρη σε δύο γκολ του Μπράιαν Ρόμπσον και ένα του Πολ Μάρινερ. Η τελευταία τους αναμέτρηση ήρθε στα προημιτελικά του τουρνουά του 2022 στο Κατάρ, όταν η Γαλλία νίκησε με 2-1, με τους Ορελιέν Τσουαμενί και Ολιβιέ Ζιρού να σκοράρουν, απέναντι στο πέναλτι του Κέιν, ο οποίος στη συνέχεια είχε ακόμη μία άστοχη εκτέλεση.

Διαιτητής θα είναι ο ο Χεσούς Βελενθουέλα από τη Βενεζουέλα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Μαϊάμι τα μεσάνυχτα της Κυριακής (18/7) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.