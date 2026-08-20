«Πονηρά» εντός έδρας ματς, κομβικά για την πρόκριση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Οι τρεις εκπρόσωποί μας στα play offs Europa League και Conference League, αγωνίζονται στις έδρες τους στις πρώτες αναμετρήσεις των ζευγαριών τους – Οι ώρες και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τα ματς. 

Λευτέρης Μπακολιάς

«Πονηρά» εντός έδρας ματς, κομβικά για την πρόκριση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
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  • Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στη Τούμπα για το πρώτο ματς των play offs του Conference League, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της μετά Κωνσταντέλια εποχής.
  • Ο ΟΦΗ αγωνίζεται στο Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τη στήριξη του κόσμου στο Παγκρήτιο και επιδιώκει υπέρβαση.
  • Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, θεωρούμενος φαβορί, αλλά καλείται να βελτιώσει την απόδοσή του σε εντός έδρας παιχνίδια.
  • Οι αναμετρήσεις στα play offs λαμβάνουν χώρα εντός έδρας, με τα ματς του ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού να μεταδίδονται από OPEN TV και ΣΚΑΪ αντίστοιχα, και του ΟΦΗ από Cosmote Sport 1.
  • Ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στη φάση League Phase του Europa League ως κυπελλούχος Ελλάδας.
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Με την ψυχολογία σε διαφορετικά επίπεδα, οι τρεις ελληνικές ομάδες που δοκιμάζονται στα play offs του Europa League και του Conference League, «ρίχνονται»… στη μάχη. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν μεγάλο «πρέπει» στο Conference League, ενώ ο κυπελλούχος ΟΦΗ, γνωρίζει πως έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase.

Το… χορό ανοίγει ο ΠΑΟΚ στις 20:45. Ο «Δικέφαλος» με τη «σκόνη» Κωνσταντέλια να μην έχει «καθίσει» ακόμη, υποδέχεται την Μπραν από τη Νορβηγία. Μια ομάδα που απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού για να βρεθεί εδώ και σαφώς είναι επικίνδυνη αντίπαλος. Οι Θεσσαλονικείς πρέπει να διαχειριστούν την ψυχολογία τους, το κλίμα που θα υπάρχει στο γήπεδο της Τούμπας και φυσικά την ίδια την μετά Κωνσταντέλια εποχή σε αγωνιστικό επίπεδο. Αναζητώντας το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους.

Ένα τέταρτο αργότερα, ο ΟΦΗ επιστρέφει στην Ευρώπη σε ματς που εκ των πραγμάτων θα είναι γιορτή. Όντας η μόνη ομάδα μας στο Europa League πλέον, οι Κρητικοί κυνηγούν την υπέρβαση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι Βούλγαροι απέκλεισαν την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην προηγούμενη φάση. Όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση «φόβητρο» για τους παίκτες του Χρήστου Κόντη. Οι οποίοι θα έχουν και τη συμπαράσταση του κόσμου στο Παγκρήτιο.

Στις 21:30, τέλος, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία. Οι «πράσινοι» είναι το ξεκάθαρο φαβορί, όμως πρέπει να δείξουν διαφορετικό πρόσωπο από τα δύο προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους (Πάκσι και ΤΣΣΚΑ 1948) τα οποία και δε νίκησαν. Η αντίπαλος του «τριφυλλιού» προέρχεται από το Europa League, όπου αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας. Είναι καλύτερη ομάδα από τους Ούγγρους και τους Βούλγαρους που αντιμετώπισαν ως τώρα οι «πράσινοι», αλλά σε καμία περίπτωση στο επίπεδο της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

PLAY OFFS EUROPA LEAGUE

21:00 ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας Cosmote Sport 1

PLAY OFFS CONFERENCE LEAGUE

20:45 ΠΑΟΚ – Μπραν OPEN TV

21:30 Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε ΣΚΑΪ

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