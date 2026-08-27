ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-2: Νέα νίκη στη Βουλγαρία και πανηγυρική πρόκριση στο Europa League

Οι Κρητικοί επικράτησαν και δεύτερη φορά των Βούλγαρων και πήραν πανηγυρική πρόκριση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ηλίας Λαλιώτης

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-2: Νέα νίκη στη Βουλγαρία και πανηγυρική πρόκριση στο Europa League
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Ο ΟΦΗ με ακόμα μία καλή εμφάνιση επικράτησε και στη Βουλγαρία της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αυτήν τη φορά με 2-0 και με συνολικό σκορ 5-0 πήρε πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο Τιάγκο Νους με τέρμα που πέτυχε στο 36' άνοιξε το σκορ, ενώ ο Θεοδοσουλάκης στο 78' έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα!

Πλέον η ομάδα του Χρήστου Κόντη περιμένει αύριο, Παρασκευή (28/8) να μάθει τους αντιπάλους της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, έχοντας την κατοχή και ψάχνοντας να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του ΟΦΗ με μπαλιές στην πλάτη της. Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Ετό δοκίμασε το μακρινό σουτ, η μπάλα βρήκε στον Γοδόι και πέρασε δίπλα από την εστία του Χριστογεώργου.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να ισορροπήσει και στο 8' είχε την πρώτη του καλή στιγμή, με την προβολή του Νους να καταλήγει άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, η ΤΣΣΚΑ απείλησε ξανά, με τον Γκπαμίν να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια.

Στο 11' οι Βούλγαροι έφτασαν κοντά στο γκολ. Ο Πίττας, έπειτα από δύο κερδισμένες μονομαχίες, προσπάθησε να «τσιμπήσει» την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο, όμως ο Νικολάου βρέθηκε στο σωστό σημείο και απομάκρυνε πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα.

Οι Κρητικοί άρχισαν σταδιακά να ανεβάζουν την απόδοσή τους και στο 23' δημιούργησαν σημαντική ευκαιρία. Ο Αθανασίου έβγαλε τη σέντρα, ο Φούντας προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας πρόλαβε και μπλόκαρε.

Στο 28' ο ΟΦΗ κατάφερε να βρει δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο διαιτητής καταλόγισε χέρι του Αϊτόρ. Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να απαντήσει στο 32', με τον Γοδόι να επιχειρεί ψαλιδάκι, χωρίς όμως επιτυχία.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης μέχρι εκείνο το σημείο ήρθε στο 35' και ήταν για τον ΟΦΗ. Οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς κυκλοφόρησαν υποδειγματικά την μπάλα, ο Αθανασίου βρήκε τον Αϊτόρ, εκείνος γύρισε στον Φούντα, όμως το πλασέ του Έλληνα επιθετικού σταμάτησε σε εντυπωσιακή επέμβαση του αντίπαλου γκολκίπερ.

Η πίεση του ΟΦΗ απέφερε τελικά καρπούς ένα λεπτό αργότερα. Στο 36', ο Φούντας βρέθηκε ξανά σε θέση εκτέλεσης μετά τη χαμηλή εκτέλεση του Ανδρούτσου, με τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ να αποκρούει εντυπωσιακά. Ο Νικολάου πήρε το ριμπάουντ, ο Πούγγουρας βρήκε την μπάλα και ο Νους από κοντά την έστειλε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για τον ΟΦΗ!

Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα, χωρίς αποτέλεσμα. Στο 45'+3' ο Φούντας δοκίμασε το πόδι του, όμως το σουτ κατέληξε πάνω στον τερματοφύλακα των Βούλγαρων, με τον ΟΦΗ να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.

Χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό κύλησε το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, εξέλιξη που φυσικά ευνοούσε τον ΟΦΗ, ο οποίος είχε το προβάδισμα και διαχειριζόταν με άνεση το παιχνίδι. Στο 55' ο Αϊτόρ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα μακριά από την εστία του, όμως η προσπάθειά του δεν είχε αποτέλεσμα.

Η ΤΣΣΚΑ, πάντως, έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 60', από μια φάση που προέκυψε ουσιαστικά από το πουθενά. Ο Νικολάου προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, εκείνη βρήκε στον Γοδόι και κατέληξε στο δοκάρι του Χριστογεώργου! Πέντε λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μπλόκαρε εύκολα το σουτ του Γοδόι.

Οι Κρητικοί απάντησαν με τεράστια ευκαιρία στο 69'. Ο Νους βρήκε τον Αϊτόρ, εκείνος τροφοδότησε τον Φούντα, ο οποίος έφυγε ολομόναχος στην αντεπίθεση και βρέθηκε απέναντι από τον Λαπούτσκοφ, όμως ο γκολκίπερ της ΤΣΣΚΑ κατάφερε να εξουδετερώσει το πλασέ του.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ και τελικά το βρήκε στο 78'. Ο Αθανασίου κυνήγησε μέχρι τέλους τη φάση και έκανε το γύρισμα στον Αποστολάκη, εκείνος πάσαρε στον Θεοδοσουλάκη και ο τελευταίος με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για τη νίκη.

Μάλιστα, δύο λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ άγγιξε και το 3-0. Ο Αποστολάκης έφυγε στην αντεπίθεση, βγήκε τετ-α-τετ με τον Λαπούτσκοφ, όμως το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι.

Οι Κρητικοί είχαν πλέον τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, με το 2-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούτσκοφ, Μαρτίνο (83' Γιορντάνοφ), Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ (46' Σολέ), Τζορντάο (46' Ζβαρτς), Εμπόνγκ, Πίττας (73' Περέιρα), Ίτου (56' Παναγιότοφ), Γοδόι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Σιέλης (83' Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Νικολάου, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (77' Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Ντίκμαν (83' Γκονθάλεθ), Αϊτόρ (71' Αποστολάκης), Φούντας, Νους (77' Θεοδοσουλάκης).

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