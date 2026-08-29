Super League: Δεύτερη… στροφή με «πρόγευμα» σε Βόλο και Αγρίνιο

Δύο αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τον Βόλο να φιλοξενεί τον Ηρακλή και τον Παναιτωλικό την Καλαμάτα – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία. 

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Super League: Δεύτερη… στροφή με «πρόγευμα» σε Βόλο και Αγρίνιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών στην Ευρώπη για τις ελληνικές ομάδες, τις κληρώσεις των τεσσάρων εκπροσώπων που μας απέμειναν, ήρθε η στιγμή για Super League. Η 2η αγωνιστική αρχίζει με δύο αναμετρήσεις.

ΒΟΛΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ

Την πρώτη τους βαθμολογική συγκομιδή στη φετινή Super League θα αναζητήσουν Βόλος και Ηρακλής (29/8, 19:30, COSMOTE SPORT 9 HD), οι οποίοι... διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Πανθεσσαλικό για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι δύο αντίπαλοι γνωρίζονται ήδη από τη φετινή σεζόν, καθώς είχαν συναντηθεί και στο Κύπελλο Ελλάδας. Εκεί, ο Βόλος είχε επιβληθεί με 3-1, αποκτώντας το πρώτο πλεονέκτημα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πάντως, δεν εξελίχθηκε ιδανικά για καμία από τις δύο πλευρές. Αμφότερες γνώρισαν την ήττα και πλέον καλούνται να αντιδράσουν, προκειμένου να μην μείνουν από νωρίς πίσω στον βαθμολογικό πίνακα.

Στο στρατόπεδο του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος δεν υπολογίζει στον Πιερ Γκάμπριελ, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ενώ εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Λεκούς.

Από την πλευρά του Ηρακλή, ο Ματσάρι έχει να διαχειριστεί τις απουσίες των Παναγιωτίδη και Γιαννούτσου, την ώρα που η συμμετοχή του Χρομάντα παραμένει αμφίβολη.

Ιδιαίτερο βάρος έχει η αναμέτρηση για τον Ηρακλή και σε επίπεδο ψυχολογίας, καθώς η ομάδα έχει ξεκινήσει με δύο διαδοχικές ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται ήδη υπό πίεση και η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό αποτελεί ευκαιρία για άμεση αντίδραση.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Καλαμάτα στο Αγρίνιο, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, υψηλό κίνητρο και ξεχωριστές ιδιαιτερότητες. Τα «καναρίνια» προέρχονται από μια ονειρική πρεμιέρα, καθώς επικράτησαν 3-1 του Αστέρα AKTOR στην έδρα τους. Η νίκη είχε... ιστορικό χαρακτήρα, αφού ο Παναιτωλικός πανηγύρισε τρίποντο σε εναρκτήριο παιχνίδι πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα.

Στον αντίποδα, η Καλαμάτα δεν κατάφερε να συνδυάσει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 25 χρόνια, με ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Παρότι προηγήθηκε δύο φορές στον αγώνα, η «Μαύρη Θύελλα» λύγισε στο φινάλε γνωρίζοντας την ήττα με 3-2, με τον Φαμπιάνο να σκοράρει στο 88' και στο 90+3' ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους Θεσσαλονικείς σε μια «επεισοδιακή» πρεμιέρα.

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Super League. Ωστόσο, η προϊστορία... δείχνει Καλαμάτα. Σε έξι προηγούμενες αναμετρήσεις για τη Β' Εθνική και το Κύπελλο Ελλάδας, οι «Μεσσήνιοι» παραμένουν αήττητοι απέναντι στον Παναιτωλικό, μετρώντας τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Μάλιστα, τα σύνολα του Γιάννη Αναστασίου και του Παναγιώτη Χριστοφιλέα συναντήθηκαν πρόσφατα στα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου η «Μαύρη Θύελλα» επιβλήθηκε με 4-2, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Phase του θεσμού.

Η σέντρα της αναμέτρησης στο Αγρίνιο έχει οριστεί για τις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 8HD.

SUPER LEAGUE – 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 29/8

19:30 Βόλος – Ηρακλής Cosmote Sport 9

21:30 Παναιτωλικός – Καλαμάτα Cosmote Sport 8

Κυριακή 30/8

19:30 Άρης – ΟΦΗ Novasports 2

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports 4

21:00 Asteras Aktor – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 8

Δευτέρα 31/8

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Novasports 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 3

2. Π.Α.Ο.Κ. 3

3. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3

4. Ο.Φ.Η. 3

5. ΑΡΗΣ 3

6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 0 (0)

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 (0)

9. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0

11. ASTERAS AKTOR 0

12. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 0

13. ΗΡΑΚΛΗΣ 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0

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