Γερμανία-Σουηδία και όλη η δράση του Σαββατοκύριακου στο Stoiximan.gr

Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Μουντιάλ μέχρι σήμερα και οι «μονομαχίες» συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο, με την αναμέτρηση των Γερμανών με τη Σουηδία να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη!

Θα ξεσπάσουν τα «Πάντσερ»;

Το βράδυ του Σαββάτου (21:00), η ομάδα του Γ. Λεβ ψάχνει νίκη και μόνο νίκη απέναντι στη Σουηδία του Μάρκους Μπεργκ, προκειμένου να αποφύγει ένα ιστορικό… στραπάτσο. Το σπουδαίο παιχνίδι παίζει στο Stoiximan.gr με αμέτρητα στοιχήματα, όπως το να σκοράρει ο Μπεργκ και να πάρει η Σουηδία τη νίκη, το ενδεχόμενο να σκοράρει κάποια από τις ομάδες με πέναλτι, ο αριθμός των καρτών και εκατοντάδες ακόμα επιλογές!

Νωρίτερα, το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Τυνησία (15:00) και η Ν. Κορέα το Μεξικό (18:00), ενώ την Κυριακή η Αγγλία του Χ. Κέιν θα ψάξει τη δεύτερη νίκη της στο τουρνουά απέναντι στον Παναμά (15:00). Η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου ολοκληρώνεται με τα Ιαπωνία – Σενεγάλη (18:00) και Πολωνία – Κολομβία (21:00).

Από τους ήρωες του γηπέδου στους ήρωες του… «Jumanji»

«In the jungle, you must wait……Until the dice read five or eight!» Είναι μία φράση που πολλοί αναγνωρίζουν από την ταινία των 90s «Jumanji» και έφτασε η αίσθηση αυτή να περάσει από τον κινηματογράφο, στο Vegas του Stoiximan.gr!

Το πολυαναμενόμενο «Jumanji» video slot είναι εδώ και μαζί με την εμβληματική μουσική της ταινίας έρχεται να συμπληρώσει την απόλυτη εμπειρία του Vegas, να ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη, και να προσφέρει στιγμές απόδρασης από την καθημερινότητα!

Όταν το κουτί της Πανδώρας ανοίξει…η διασκέδαση θα ξεκινήσει!