Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος με διεθνές ένταλμα για πλαστογραφία και κακή χρήση πυρομαχικών

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος με διεθνές ένταλμα για πλαστογραφία και κακή χρήση πυρομαχικών
Στη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου ατόμου προχώρησαν, μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, 20 Δεκεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, όταν, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που έλαβαν μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, τον εντόπισαν στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria.gr, πρόκειται για 51χρονο άντρα, υπήκοο Ουγγαρίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε από τις Αρχές της Ουγγαρίας, για τα αδικήματα της πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων, της πλαστογραφίας ιδιωτικών εγγράφων και της κακής χρήσης πυρομαχικών, πράξεις που τελέστηκαν κατά τα έτη 2009 έως 2012, στην Ουγγαρία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

