Οι πολικές αρκούδες προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή

Οι πολικές αρκούδες αποτελούν σύμβολο της κλιματικής αλλαγής. Η υπερθέρμανση αφαιρεί τον θαλάσσιο πάγο, τον φυσικό τους χώρο για κυνήγι, απειλώντας το είδος με εξαφάνιση. Υπολογίζεται ότι έως το 2050 μπορεί να χαθεί τα δύο τρίτα του πληθυσμού τους και μέχρι το τέλος του αιώνα ολόκληρη η κοινότητα των αρκούδων. Ωστόσο, νέα μελέτη δείχνει ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο δραματικά. Οι πολικές αρκούδες φαίνεται να προσαρμόζονται σε έναν θερμότερο κόσμο.

Γονιδιακές αλλαγές που βοηθούν την επιβίωση

Ειδικοί αναφέρουν σε πρόσφατη έρευνα ότι η μεταβαλλόμενη κλιματική πραγματικότητα οδηγεί σε αλλαγές στο γονιδίωμα των πολικών αρκούδων. Οι αλλαγές αυτές τους επιτρέπουν να επιβιώνουν σε θερμότερα περιβάλλοντα. Αν καταφέρουν να βρουν αρκετή τροφή και συντρόφους για ζευγάρωμα, ενδέχεται να αντέξουν σε ένα μέλλον πολύ θερμότερο από το σημερινό.

Η σύνδεση θερμοκρασίας και DNA

Οι επιστήμονες παρατήρησαν σύνδεση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας στη νοτιοανατολική Γροιλανδία και των αλλαγών στο DNA των πολικών αρκούδων. Η βορειοανατολική Γροιλανδία παραμένει πιο ψυχρή σε σχέση με τη νοτιοανατολική περιοχή. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από ομάδα της Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον για να συγκρίνουν το DNA των αρκούδων σε αυτές τις δύο περιοχές με διαφορετικό κλίμα.

Θερμότητα και ενεργοποίηση γονιδίων

Η σύγκριση της γονιδιακής δραστηριότητας αρκούδων από τις ψυχρότερες περιοχές του βόρειου τμήματος με εκείνες από τη θερμότερη νότια περιοχή έδειξε σημαντικές διαφορές στους «μεταθέτοντες παράγοντες» (transposons), δηλαδή ημι-παρασιτικές αλληλουχίες DNA που μπορούν να αλλάζουν θέση και να αντιγράφονται μέσα στο γονιδίωμα.

Οι μεταθέτοντες παράγοντες ενεργοποιούνται υπό θερμικό στρες και επηρεάζουν τη λειτουργία άλλων γονιδίων. Κάποιες από αυτές τις παραλλαγές συνδέονται με διαδικασίες όπως η αντίδραση στη ζέστη, ο μεταβολισμός ή η επεξεργασία λίπους, και φαίνεται να συνδέονται με την προσαρμογή σε αλλαγές του περιβάλλοντος.

Η επιβίωση δεν εξαρτάται μόνο από τη φύση

Οι γενετικές αλλαγές στις πολικές αρκούδες που ζουν σε θερμότερες περιοχές ίσως βοηθήσουν τα ζώα να επιβιώσουν σε περιβάλλοντα με λιγότερο πάγο και τροφή. Παρόλα αυτά, αν η υπερθέρμανση συνεχίσει να επιταχύνεται και να αλλάζει τον φυσικό χώρο των αρκούδων, οι εξελικτικές αλλαγές από μόνες τους δεν αρκούν για την επιβίωση του είδους. Η επάρκεια τροφής και διαθέσιμων συντρόφων θα παραμείνει κρίσιμη για την επιβίωση τους.