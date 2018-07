Μουντιάλ 2018: Θύμα απαγωγής ο πατέρας του Όμπι Μίκελ πριν το ματς με την Αργεντινή

Όπως αποκάλυψε, ο πατέρας του Πα Όμπι, απήχθη λίγες ώρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα. Πληροφορήθηκε τα νέα από συγγενικό του μέλος την ώρα που βρισκόταν στο λεωφορείο καθοδόν για το γήπεδο, το οποίο του είπε να καλέσει σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Στη συνέχεια του ζητήθηκε από τους απαγωγείς το ποσό των 28.000 δολαρίων για να τον αφήσουν ελεύθερο. Επίσης, ξεκαθάρισαν στον ποδοσφαιριστή ότι αν ενημερώσει την Αστυνομία ή οποιονδήποτε άλλο ο πατέρας του θα δολοφονηθεί.

«Ήμουν μπερδεμένος. Δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά στο τέλος ήξερα ότι δεν μπορούσα να απογοητεύσω 180 εκατομμύρια Νιγηριανούς. Έπρεπε να το βγάλω από το μυαλό και να σεβαστώ την πατρίδα μου. Μου είπαν ότι εάν ενημερώσω την Αστυνομία ή κάποιον άλλον θα πυροβολούσαν τον πατέρα μου. Δεν ήθελα να το συζητήσω με τον προπονητή μου γιατί δεν επιθυμούσα να του αποσπάσω την προσοχή είτε εκείνου είτε της υπόλοιπης ομάδας πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι», τόνισε σε δηλώσεις ο Όμπι Μίκελ, σύμφωνα με την Washington Post.

Ωστόσο, η περιπέτεια του Πα Όμπι είχε αίσιο τέλος τη Δευτέρα (02/07) καθώς η Aστυνομία εντόπισε το κρησφύγετο των απαγωγέων οι οποίοι μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών άφησαν τον πατέρα του αρχηγού της Εθνικής Νιγηρίας ελεύθερο.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο πατέρας του Όμπι Μίκελ έπεσε θύμα απαγωγής. Η πρώτη ήταν το 2011 όταν και οι απαγωγείς τον άφησαν ελεύθερο μετά από δέκα ημέρες.

Our men have rescued Pa Michael Obi, the father of the Super Eagles captain Mikel Obi.

He was kidnapped along Markurdi - Enugu expressway but we rescued him today 2nd July, 2018 around 14:00hrs at Egede in Udi LGA of Enugu State.



He is hale and hearty.