Red Bull Art οf Motion 2022: Η Αστυπάλαια, ο νέος παράδεισος του freerunning έφερε και νέο νικητή!

Οι κατάλευκες σκεπές, το πανέμορφο κάστρο και οι εντυπωσιακοί ανεμόμυλοι στο πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων μεταμορφώθηκαν για 4 μέρες, από τις 9 μέχρι τις 12 Ιουνίου, σε ένα πραγματικά ιδιαίτερο «σπίτι» για τους 16 καλύτερους αθλητές freerunning του κόσμου.

Tο Red Bull Art of Motion, Astypalea edition, είχε ένα τελείως νέο format με 3 απαιτητικά και ευφάνταστα challenges, που ανέβασαν ακόμα περισσότερο το επίπεδο του διαγωνισμού.

Ποιοι ήταν οι νικητές;

Μετά από τρεις μέρες γεμάτες δράση στον πιο απαιτητικό διαγωνισμό στην ιστορία του freerunning, τα εντυπωσιακά άλματα και τα φοβερά κόλπα του Travis Verkaik που πραγματικά άφησαν άφωνους τους θεατές και κριτές, χάρισαν στον Βρετανό 15 βαθμούς, κάτι που τον έφερε στο πρώτο σκαλί του βάθρου κάτω από τις επευφημίες των υπόλοιπων διαγωνιζομένων!

“Δεν μπορώ πραγματικά να το πιστέψω! Έβλεπα το Red Bull Art of Motion από 11 χρονών μαζί με τους φίλους μου. Αυτή η νίκη είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.”

“Είχα μια πολύ καλή μέρα χτες που κάναμε το 60’’ video spot challenge και με βοήθησε πολύ στην κατάκτηση της πρώτης θέσης. Πριν το τελευταίο μου run, κάποιος φώναξε «Δώσ’ τα όλα» και αυτό ακριβώς έκανα.” Μας είπε ο Travis Verkaik.

Ο συμπατριώτης του, Ed Scott, πήρε τη 2η θέση για τρίτη φορά στην ιστορία του Red Bull Art of Motion ενώ το young gun, o Σουηδός Elis Torhall από τη Σουηδία κατέκτησε την 3η θέση.

Η Sydney Olson από τις Η.Π.Α., κέρδισε το βραβείο το best female by WHAT’S UP μετά από ένα πολύ δυνατό performance κατά τη διάρκεια όλων των challenges. Η Γαλλίδα Lilou Ruel πήρε τη 2η θέση ενώ η Ολλανδή αθλήτρια του Red Bull, Noa Diorgina, ολοκλήρωσε το βάθρο στην κατηγορία των γυναικών.

«Ήταν μια από τις καλύτερες εβδομάδες της ζωής μου» μας είπε η Sydney Olson

Οι αθλητές του Red Bull Art of Motion βαθμολογήθηκαν βάσει πέντε κριτηρίων: τη δημιουργικότητα, το flow, την εκτέλεση και τη συνολική τους απόδοση. Στο τέλος του τετραημέρου όλοι οι βαθμοί αθροίστηκαν και οι αθλητές με την μεγαλύτερη βαθμολογία αναδειχθήκαν νικητές.

Αποτελέσματα Red Bull Art of Motion 2022:

Κατηγορία Ανδρών:

Travis Verkaik (UK) Ed Scott (UK) Elis Torhall (SWE) Shea Rudolph (USA) Evgeny 'Archie' Aroyan (IAT)

Best Female Freerunner by WHAT’S UP:

Sydney Olson (USA) Lilou Ruel (FRA) Miranda Tibbling (SWE)

Το βραβείο “People’s Choice Award” στον δικό μας Δημήτρη Κυρσανίδη

Εκτός όμως από τις παραπάνω κατηγορίες, ο φετινός διαγωνισμός είχε άλλη μια πρωτοτυπία: Το κοινό είχε την ευκαιρία να ψηφίσει το καλύτερο freerunning βίντεο από το διαγωνισμό στο redbullartofmotion.com. Νικητής του “People’s Choice Award” αναδείχθηκε ο Δημήτρης “DK” Κυρσανίδης συγκεντρώνοντας 13 χιλιάδες ψήφους!

«Ήταν ένα απίστευτο event, μια από τις πιο τρελές εμπειρίες της ζωής μου. Το live challenge ήταν υπέροχο να το παρακολουθείς», μας είπε ο Δημήτρης Κυρσανίδης.

Το Red Bull Art of Motion, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και χορηγό επικοινωνίας την COSMOTE TV, μεταδόθηκε ζωντανά στις 12 Ιουνίου μέσα από στο κανάλι του TikTok @redbullfreerunning. Ταυτόχρονα, εντυπωσιακές εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από το redbullartofmotion.com. Μπες και εσύ στην σελίδα του διαγωνισμού και απόλαυσε ένα ταξίδι στο εντυπωσιακό event του freerunning.