Μίλτος Τεντόγλου: Το challenge με τον Εμμανουήλ Καραλή - Δοκίμασε να κάνει επί κοντώ

Ο Μίλτος Τεντόγλου κάνει φιλότιμη προσπάθεια υπό την επίβλεψη του Εμμανουήλ Καραλή. Φυσικά δεν έλειψαν τα αστεία γύρω από τα... παπούτσια του.

Μετά τον σάλο που ξέσπασε για τα «λάθος» παπούτσια που φορούσε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα και έγιναν η αιτία να του ακυρώσουν το άλμα οι κριτές, ο κορυφαίος άλτης έβαλε ένα challenge με τον Εμμανουήλ Καραλή και φυσικά δεν έλειψαν τα αστεία - «σπόντες» για τα παπούτσια του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου υπό την επίβλεψη του Καραλή δοκίμασε να κάνει άλμα επί κοντώ. Αν και δεν είναι εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο άθλημα έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια.

Οι δύο πρωταθλητές κάνουν πια μαζί προπονήσεις καθημερινά και ο καθένας είναι τοπ στο είδος του.

Ο Μανόλο δημοσίευσε, μάλιστα, στο Instagram βίντεο από τις προσπάθειες του Μίλτου με το σχόλιο στη λεζάντα να αφήνει αιχμές. «He can jump whatever he wants too» (Μπορεί να πηδήξει και ό,τι [αγώνισμα] θέλει επίσης), έγραψε.

Επίσης, ο άλτης του επί κοντώ, Βαλεντίν Λαβιλενί, που προπονείται επίσης στον ίδιο χώρο άρπαξε την ευκαιρία και σχολίασε: «Φίλε, λάθος παπούτσια. Χρειάζεσαι τα κίτρινα.»

Ο Μίλτος τότε απάντησε αστειευόμενος: «Α! Γι' αυτό δεν μπόρεσα να κάνω 5 μέτρα δηλαδή.»